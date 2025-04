Il team dirigenziale della Prefettura di Brindisi si arricchisce di due nuovi Viceprefetti Aggiunti, la Dr.ssa Chiara Protopapa e dr.ssa Fabrizia Muia .

Entrambe di origini leccesi, le neo dirigenti, dopo aver frequentato il VII° Corso di formazione iniziale per l’accesso alla Carriera Prefettizia, hanno varcato, questa mattina, il portone del Palazzo di Governo.

Alla dr.ssa Protopapa è stata conferita la titolarità del posto di funzione di Dirigente dell’ Area V^ “Protezione Civile , Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico” e la reggenza del posto di funzione di Vice Capo di Gabinetto, mentre alla dr.ssa Muia, sono stati conferiti i posti di funzione di Capo Ufficio di staff e Dirigente in posizione di staff dell’Area III^ del “Sistema Sanzionatorio Amministrativo, Affari Legali, Contenzioso e Rappresentanza in Giudizio”.

Nel dare il benvenuto alle giovani dirigenti, il Prefetto Luigi Carnevale ha formulato i migliori auguri di buon lavoro e di buona permanenza nel territorio brindisino che sarà la prima tappa di un percorso sicuramente ricco di soddisfazioni.