Lo scorso 26 ottobre 2023, a Milano, il Comune di Brindisi ha ritirato il Premio nazionale Comunità 2023 Future4Cities, assegnato nel corso del “Festival delle città che cambiano” al progetto Case di Quartiere finanziato da Regione Puglia attraverso il POR Puglia 2014-2020 Azione 3.2 e 9.3 Hub di Innovazione Sociale.

Il Festival ha avuto luogo il 25 e il 26 ottobre grazie alla organizzazione di FROM, Will, BASE Milano e la Rappresentanza in Italia della Commissione Europea. Per la categoria “Comunità”, oltre a Brindisi sono arrivate in finale le esperienze di innovazione urbana del Comune di Milano, Bergamo, Lecce, della Associazione Maestri di Strada di Napoli e del Ministero della Giustizia. A partecipare, più di 370 progetti da tutta Italia che di fatto costituiscono la mappa di chi e come sta cambiando le città nel nostro Paese attraverso 6 tematiche principali: Ambiente, Mobilità, Comunità, Sviluppo economico locale, Innovazione e Rigenerazione urbana.

Uno dei punti di forza dell’iniziativa Case di Quartiere, dedicata alla valorizzazione e alla rifunzionalizzazione di dieci immobili nel centro e nella periferia della città di Brindisi è la formazione continua proposta alle cittadine e ai cittadini che vivono gli spazi pubblici, con la convinzione che attraverso l’acquisizione di nozioni e competenze si possa diventare tutti insieme una comunità più attiva e in grado di generare idee e imprese sociali per il bene della collettività. Proprio con questo obiettivo, gli ultimi mesi di Case di Quartiere saranno dedicati ad un ricco programma formativo su una serie di tematiche che puntano a creare nuove competenze in chi gestisce gli spazi pubblici culturali e le loro comunità.

Si inizia a fine ottobre, online, con una formazione sul tema della Comunicazione nel mondo del Terzo Settore. Martedì 31 ottobre e lunedì 6 novembre, dalle 15:30 alle 18:00, la community e communication manager, Laura Migliaccio terrà due incontri di formazione che avranno come focus le strategie di coinvolgimento e le tecniche di narrazione social per uno storytelling efficace.

Si continua in presenza il 7 novembre 18:00 – 21:00 con l’incontro conclusivo del ciclo di formazione organizzato dalla Società Cooperativa “INFORMA”. Davide Giove, Portavoce regionale del Forum Terzo Settore e Pasquale Ferrante, Vicepresidente di LegaCoop Puglia, affronteranno gli attuali argomenti de “La Riforma del Terzo Settore, la nuova dimensione degli ETS e primi orientamenti tra le varie forme giuridiche e qualifiche”.

Nei giorni di venerdì 10 novembre e sabato 11 novembre, si svolgeranno gli incontri in presenza dal titolo La Comunità come moltiplicatore di bellezza dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 17:30 tenuti da Nico la Vero, referente di Rigenera – Laboratorio Urbano di Palo del Colle ed esperto in community engagement. Si parlerà di strategie e di strumenti di coinvolgimento della comunità locale attraverso due moduli: “Creare comunità per sprigionare la visione di futuro” e “Creare connessioni tra l’idea progettuale e i territori per creare la sostenibilità”

Tutti gli incontri in presenza si svolgeranno presso la Casa di Quartiere Accademia degli Erranti presso l’Ex Convento delle Scuole Pie in via Tarantini, 35.

Il programma di formazione si chiuderà online, con due martedì – il 14 e il 21 novembre dalle 15:30 alle 18:00 – dedicati ai Sistemi e alle pratiche collaborative all’interno delle organizzazioni e dei gruppi di lavoro. Durante questi ultimi appuntamenti, condotti da Ecosistemica srl, i temi trattati saranno in particolare l’ascolto attivo, gli accordi interni ai gruppi di lavoro, la gestione del potere, le forme tradizionali e alternative di governance e i sistemi di presa delle decisioni.

Per info info@palazzoguerrieri.org

Iscrizione Corso Comunicazione nel mondo del Terzo Settore

https://www.eventbrite.it/e/727530913547?aff=oddtdtcreator

Iscrizione Incontro La Riforma del Terzo Settore, la nuova dimensione degli ETS e primi orientamenti tra le varie forme giuridiche e qualifiche

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-case-di-quartiere-formazione-gratuita-sul-mondo-del-terzo-settore-727518697007?utm-campaign=social&utm-content=attendeeshare&utm-medium=discovery&utm-term=listing&utm-source=cp&aff=ebdsshcopyurl

Iscrizione laboratorio La Comunità come moltiplicatore di bellezza

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-case-di-quartiere-formazione-gratuita-sul-community-engagement-745433741387?utm-campaign=social&utm-content=attendeeshare&utm-medium=discovery&utm-term=listing&utm-source=cp&aff=ebdsshcopyurl

Iscrizioni laboratorio Sistemi e alle pratiche collaborative all’interno delle organizzazioni e dei gruppi di lavoro

https://www.eventbrite.it/e/727535778097?aff=oddtdtcreator

Per informazioni: info@palazzoguerrieri.org