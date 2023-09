Prende il via il 25 settembre la decima edizione de La Settimana del Benessere Sessuale 2023, con un ciclo di azioni mirate al tema “Favoriamo il Vostro Benessere di Vita” sul territorio brindisino e nazionale.

Gli eventi in programma hanno ricevuto il Patrocinio della FISS (Federazione Italiana di Sessuologia Scientifica) e sono organizzati, come ogni anno, dalla dott.ssa Gabriella Gravili, Counselor Professionista all’interno delle Relazioni d’Aiuto, Consulente in Sessuologia (iscritta rispettivamente nel registro nazionale dei Counselor Professionisti al n. 238 e all’interno dell’Albo nazionale FISS –), Formatrice e Coach per lo Sviluppo del Potenziale Umano.

Il progetto di questo anno si sviluppa sui temi riguardanti la salute ed il benessere affettivo-sessuale, intesi come promozione di stili di vita salutari e consapevoli.

Tra questi, in particolare: il benessere affettivo e sessuale dei Bambini dai 0 ai 6 anni, attraverso l’educazione dei genitori, per una crescita armoniosa dei propri figli; un seminario laboratoriale sulle luci e sulle ombre del “cibo e della sessualità”, entrambi legati da una relaziones, nel corso del quale incontro vi sarà un “viaggio guidato” di consapevolezza attraverso la c.d. mindful eating/drinking. Nel corso della Settimana del Benessere Affettivo e Sessuale si terranno anche le Consulenze Relazionali-Sessuologiche di Primo contatto.

Questi gli appuntamenti inseriti nel calendario, che nello specifico prevedono:

• il Seminario Laboratoriale, Cibo e Sessualità: una Relazione Imprescindibile, martedì 26 Settembre a Brindisi alle ore 19.00, presso Tenute Lu Spada, al quale si potrà accedere dietro prenotazione necessaria, riservandosi il posto semplicemente contattando il 329 4486226, sino a esaurimento dei posti a disposizione;

• il Convegno, Benessere Bambino, sabato 30 Settembre 2023, a partire dalle ore 16.30, presso Masseria Canali a Mesagne, (Br), organizzato dalla Scuola d’Infanzia Rini Scazzeri in collaborazione con Gabriella Gravili;

• le Consulenze Relazionali Gratuite di Primo Contatto, dal 25 Settembre al 01 Ottobre 2023, dietro Prenotazione obbligatoria, sia per una sessione a Brindisi, anche presso il Centro Medico Dott. Erario (tel. 0831. 526170) che OnLine. Per le Consulenze al di fuori del Centro Medico Erario, si può riservare la propria sessione, contattando il tel. 329 4486226, sino al raggiungimento delle disponibilità offerte.

Il Progetto ha ottenuto anche il Patrocinio della Provincia e del Comune di Brindisi.

La Conferenza stampa de La Settimana del Benessere Sessuale si terrà Venerdì 22 Settembre ore 10.00 presso la Caffetteria Nervegna di Brindisi in via Duomo, alla presenza della Dott.ssa Fernanda Prete, Dirigente Servizio 1 della Provincia di Brindisi, dell’Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Brindisi, Avv. Ernestina Sicilia e la Dirigente della Scuola d’Infanzia Rini Scazzeri di Mesagne, Dott.ssa Anna Rita Ricci.