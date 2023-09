La città di Brindisi ha registrato nell’ultimo decennio un preoccupante calo demografico. Ad abbandonare la nostra città per realizzare altrove il proprio progetto di vita sono stati soprattutto i giovani. Per favorire la permanenza in città di questa ampia fascia di popolazione avevamo previsto nel nostro programma elettorale una serie di misure miranti ad incentivare forme di autoimprenditorialità, in armonia con le direttive comunitarie in materia. La Strategia Europa 2020, infatti, individua nell’autoimpiego e nella micro-imprenditorialità due strumenti di politica attiva del lavoro che possono favorire l’occupabilità di coloro che sono privi di un lavoro. Tra le iniziative da noi indicate vi era la stipula di una convenzione tra il Comune di Brindisi e l’Ente Nazionale per il Microcredito (ENM) finalizzata ad erogare finanziamenti agevolati a beneficio dei soggetti cosiddetti non bancabili. Questa proposta fu fatta propria dal Sindaco Marchionna ed inserita nelle linee programmatiche illustrate al Consiglio Comunale. In conseguenza la nostra consigliera Veronica MASTROGIACOMO, Presidente della Quinta Commissione che si interessa anche di politiche giovanili e politiche attive del lavoro, ha illustrato la proposta all’Assessore Lidia PENTA ed ai componenti della Commissione e, ricevuto il loro l’assenso, ha interpellato l’Ente Nazionale per il Microcredito che ha immediatamente formalizzato la sua disponibilità. La Giunta Municipale ha conseguentemente deliberato di manifestare il proprio interesse ad avviare a Brindisi uno sportello informativo ed a mettere a disposizione il personale necessario e dei locali adeguati.

Quella che era solo una proposta si è trasformata in pochissimo tempo, quindi, in una possibilità concreta a dimostrazione che quando si opera di comune intento, senza distinzione di ruoli o di appartenenza politica, si possono raggiungere risultati importanti.

Nei prossimi giorni Veronica MASTROGIACOMO illustrerà alla Commissione da lei presieduta altre iniziative che possono favorire l’accesso dei giovani che vogliono avviare una loro iniziativa imprenditoriale utilizzando gli strumenti di finanza agevolata quali il bando regionale NIDI (Nuove Iniziative d’Impresa) o quello nazionale Resto al sud.

COMUNICATO STAMPA PRI