“In attesa del suo insediamento come Procuratore del Tribunale di Brindisi, formulo fin d’ora i migliori auguri di buon lavoro al magistrato Pina Montanaro, oggi designata dal CSM all’importante ruolo.

“n un momento come questo, la sua esperienza come procuratore del Tribunale per i minorenni di Taranto sarà preziosissima, in un contesto dove il fenomeno delle baby gang sta diventando un’emergenza anche nel nostro territorio.

Da parte mia e di Fratelli d’Italia assicuro leale collaborazione nell’interesse della legalità e di tutti i brindisini onesti”.

Luigi Caroli

Consigliere regionale e coordinatore provinciale di FdI BR,