Prosegue la stagione teatrale del Comune di Ceglie Messapica in collaborazione con Puglia Culture e con la curatela artistica di Armamaxa teatro.

Questa sera (16 gennaio, ore 21) al Teatro Comunale di Ceglie Messapica è in programma il già annunciato “Stand Up Classic” con Paolo Rossi, una “operaccia satirica” che reinterpreta i grandi classici – da Omero a Shakespeare – con ironia e ritmo. Accompagnato dal chitarrista Emanuele Dell’Aquila, Rossi intreccia passato e presente in un irresistibile dialogo tra cultura e comicità.

Dal 20 al 23 gennaio (fuori abbonamento), il Teatro delle Ariette porta in scena “Noi siamo un minestrone”, scritto, diretto e interpretato da Paola Berselli e Stefano Pasquini.

Attori e pubblico condividono lo stesso spazio e lo stesso tempo, tra pentole e verdure, per un’esperienza teatrale intima e conviviale. Una riflessione delicata sull’amore, sulla natura e sulla felicità semplice, in un tempo segnato dalle guerre e dalla distanza.

Info

Teatro Comunale

Via San Rocco 1 – Ceglie Messapica

Info e prenotazioni (anche whatsapp): +39 389 2656069

Ufficio Stampa Puglia Culture