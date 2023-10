Zaccaria: «L’intervento di dragaggio completerà la rigenerazione di tutta l’area del porto di Savelletri, mesa in atto dall’amministrazione, permettendo uno sviluppo turistico e soprattutto del comparto della pesca»

FASANO – Oggi, lunedì 9 ottobre, con la determina del Settore Lavori Pubblici, il Comune di Fasano ha indetto la gara d’appalto riguardante il dragaggio del porto di Savelletri, per un costo totale dell’opera di € 3.685.445,00, cofinanziati per €3.659.970,94 con fondi POR Puglia 2014-2020 (fondi FESR) e per € 25.474,06 con fondi comunali. La chiusura dei termini di presentazione delle offerte è fissata per il prossimo 26 ottobre.

«Questo è l’ultimo passo per l’avvio dei tanto attesi lavori di dragaggio del porto di Savelletri– dice il sindaco Francesco Zaccaria – parte così un’altra grande opera storica, attesa da vent’anni e che farà epoca. Il finanziamento, al quale il Comune di Fasano è stato ammesso durante lo scorso mandato sindacale, è di oltre tre milioni e mezzo di euro.Dragare il porto significa pulire e abbassare il fondale, facilitando in modo decisivo il lavoro dei pescatori che a lungo hanno atteso questa notizia e permettendo un accesso più agevole anche ai diportisti. Parallelamente continuiamo a lavorare per arrivare nel più breve tempo possibile alla redazione del piano regolatore del porto che ci consentirà di pianificare anche un ampliamento dei posti barca e dei servizi al servizio di pescatori e diportisti».

«Il dragaggio del porto di Savelletri può finalmente cominciare – dice l’assessore ai Lavori Pubblici Gianluca Cisternino -. Con la determina dirigenziale di oggi siamo infatti pronti per espletare la procedura di gara per un’opera finanziata per più di 3 milioni di euro con fondi FESR che permetterà di ripulire il fondale marino antistante il porto di Savelletri per migliorarne l’agibilità ma soprattutto la fruibilità. I lavori di dragaggio completeranno definitivamente le opere portuali di ampliamento e messa in sicurezza del Porto e aggiungono un altro tassello al completamento del calendario di opere pubbliche assunto come categorico impegno in campagna elettorale».

«Ringraziamo ancora una volta – dicono il sindaco Zaccaria e l’assessore Cisternino – tutto l’ufficio tecnico e la Responsabile del procedimento Rosa Belfiore che ha seguito con dovizia i necessari passaggi tecnici e burocratici. Un altro straordinario risultato frutto del gioco di squadra e della determinazione di tutti».

Ufficio Stampa

Città di Fasano