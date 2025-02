Seconda sconfitta consecutiva per la Junior Fasano, beffata all’ultimo secondo nella trasferta di Chiaravalle, vittorioso per 24-23 nel match valido per la 4^ giornata di ritorno della Serie A Gold 2024/25.

Dopo un primo tempo per buona parte equilibrato con le difese sugli scudi (4-4 al 10’, 8-8 al 21’), i padroni di casa piazzano il primo break di serata, portandosi prima sul +2 (10-8 al 25’) e poi sul + 3 (12-9 al 29’). I fasanesi, privi di Leban e Beharevic, tornano subito a contatto e piazzano il sorpasso con un perentorio contro-parziale ad inizio ripresa, passando dal 14-11 del 33’ al 14-18 del 39’, ma la formazione marchigiana non molla ed al 48’ è di nuovo parità (19-19).

Nel finale la tensione e gli errori la fanno da padrona, ed a pagare sono principalmente gli ospiti, che dopo una serie di sorpassi e controsorpassi si trovano per l’ultima volta in vantaggio al 53’ (21-22), per poi vedere i minuti conclusivi sorridere al Chiaravalle, che proprio sulla sirena realizza il goal del definitivo 24-23.

Una beffa che sicuramente brucia per la Junior, che proverà ad uscire dal momento negativo sabato prossimo, quando nel Palazzetto dello Sport di contrada Vigna Marina arriverà l’Alperia Black Devils di Merano.

“In partita abbiamo rispettato tutto quanto quello che avevamo preparato in allenamento – dichiara coach Iaia – con la difesa che ha sofferto poco, ma con l’attacco che ha funzionato a tratti, anche per meriti del Chiaravalle che, pur neopromossa, ha un organico di tutto rispetto. Decisive sono state ancora una volta le scelte nei momenti più importanti del match e per questo sono molto rammaricato, però abbiamo dimostrato che non siamo morti e che non siamo una squadra depressa, avendo comunque reagito rispetto alla gara precedente”.

Tabellino

Publiesse Chiaravalle-Junior Fasano 24-23 (12-10 p.t.)

Publiesse Chiaravalle: Sanchez, Morettin 1, Vichi, Del Curto 3, Selimi, Ceresoli, Brutti 5, Barroso Vieira 2, Hammouda 6, Chiappini, Di Domenico, Capatina, Solustri, Sampaolo, Santinelli, J. P. Cuello 7. All.: Andrea Guidotti.

Junior Fasano: Sibilio, Guarini, Corcione, Boggia 1, Rivan Rodriguez 1, Pugliese 3, Notarangelo, Cantore 5, Marinho Da Cunha 12, Capello Cardozo, Neglie, Mizzoni, Beorlegui 1, Rubino. All.: Domenico Iaia.

Arbitri: Carrino-Pellegrino.

Risultati 17^ giornata: Brixen-Macagi Cingoli 37-35 (giocata il 12/02), Publiesse Chiaravalle-Junior Fasano 24-23, Camerano-Teamnetwork Albatro Siracusa 24-34, Cassano Magnago-Secchia Rubiera 39-15, Conversano-Sparer Eppan 43-27, Alperia Black Devils Merano-Bozen 32-32, Raimond Sassari-Pressano (16/02).

Classifica Conversano e Cassano Magnago 28, Raimond Sassari*, Teamnetwork Albatro Siracusa e Alperia Black Devils Merano 25, Bozen 23, Brixen 17, Junior Fasano 15, Sparer Eppan 13, Publiesse Chiaravalle 12, Pressano* 11, Macagi Cingoli e Camerano 6, Secchia Rubiera 2. *Una partita in più.

Prossimo turno (22/02): Teamnetwork Albatro Siracusa-Raimond Sassari, Secchia Rubiera-Sparer Eppan, Macagi Cingoli-Camerano, Pressano-Conversano, Cassano Magnago-Publiesse Chiaravalle, Junior Fasano-Alperia Black Devils Merano (ore 19), Bozen-Brixen (12/03).

UFFICIO STAMPA JUNIOR FASANO