«Continuiamo il percorso di partecipazione condivisa con tutto il territorio – dice il sindaco Francesco Zaccaria –. A Pezze di Greco ci confronteremo con residenti, professionisti e tecnici sulle necessità della frazione più popolosa del territorio di Fasano. In questo modo potremo analizzare al meglio necessità e problematiche per costruire un Pug a misura dei reali bisogni di tutti. Invito i cittadini ad essere presenti, così come già fatto nei primi due appuntamenti, affinché tutti insieme possiamo disegnare lo sviluppo e il futuro di Fasano».

Al confronto parteciperà la squadra del programma concertativo e partecipativo, che è coordinata da Piero D’Amico. Insieme al sindaco Zaccaria e all’assessore all’Urbanistica Antonio Pagnelli, ci saranno il progettista incaricato per la redazione del Pug Nicola Fuzio e il responsabile unico del procedimento (Rup), l’ing. Leonardo D’Adamo, dirigente del settore urbanistico del Comune di Fasano.

«Il percorso che sta accompagnando la redazione del Pug è segnato da trasparenza, condivisione, confronto continuo – sottolinea l’assessore Pagnelli –, Il viaggio di progettazione partecipata continua in modo proficuo coinvolgendo ogni luogo di Fasano perché ogni luogo della nostra città è ugualmente importante e determinante per la crescita del territorio».

Per garantire il massimo della partecipazione è stata anche cresta una piattaforma dedicata – «Pug Fasano Partecipa» – che consentirà di accorciare le distanze tra il gruppo di lavoro che si occuperà di redigere il piano e i cittadini.

