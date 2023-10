Cambio di formula e location per la dodicesima edizione della rassegna che valorizza gli incontri culturali e il connubio tra cinema e cibo

Giunto alla dodicesima edizione, Qcine si reinventa per crescere ancora e investire su nuovi territori. Il 27 e il 28 ottobre la rassegna ideata e realizzata da Bunker Lab, società di produzione e promozione cinematografica, approderà a Francavilla Fontana (Brindisi) con un leggero cambio rispetto alla sua formula originaria: da “Festa del cinema da mangiare” a “Incontri tra cinema e cibo”.

Per undici anni Qcine ha animato la città di Maruggio (Taranto) in prossimità delle bellissime spiagge di Campomarino. Undici anni di grande cinema, cibo, cultura e socialità, con un format collaudato e fortunato che ha unito proiezioni all’aperto con ricette e temi culinari ispirati alle scene dei film in programma.

A partire da quest’anno il focus della rassegna si sposterà sull’incontro, con ospiti importanti del mondo della cultura e del cinema ma anche dello sport, con l’obiettivo di valorizzare il territorio dell’entroterra brindisino e contribuire alla sua crescita culturale ed economica. A raccontare il cambio di formula è il regista e sceneggiatore Luigi Sardiello (Bunker Lab): “A partire da quest’anno ci concentreremo sull’importanza dell’incontro che viene dal cinema e dal cibo. Ogni serata avrà inizio con la visione di un film selezionato su indicazione dell’ospite, che tornerà sul palco a fine proiezione per raccontarsi e conversare su temi d’attualità o culturali per innescare discussioni e riflessioni nel pubblico. Questa nuova formula ci dà la possibilità di ospitare personalità del mondo del cinema o più in generale della cultura, dello spettacolo, dello sport e della gastronomia”.

Il cibo continuerà ovviamente ad essere parte fondamentale all’interno della rassegna, con un’area dedicata alla gastronomia a cura del Comune di Francavilla Fontana.

L’approdo nella Città degli Imperiali è raccontato dal produttore Alessandro Contessa: “Dopo la felice esperienza col Comune di Maruggio inizia una nuova stagione per Qcine. Abbiamo scelto Francavilla Fontana per le sue grandi potenzialità: è un grande comune dell’entroterra molto ben collegato con altre città pugliesi e con un centro storico decisamente affascinante. Negli ultimi anni è stata messa in moto un’interessante politica di promozione del territorio che sta aiutando la città a recuperare il ritardo accumulato rispetto ad altre realtà circostanti. Questa scelta ci consente di creare un polo di riferimento in grado di unire cinema e gastronomia e dialogare con la destagionalizzazione turistica all’insegna della qualità dell’offerta culturale, con l’auspicio di generare impatto economico per le attività locali e coinvolgimento per i tanti istituti scolastici presenti in città”.

Quest’anno inoltre Qcine e il Comune di Francavilla aderiranno alla Giornata Mondiale del Patrimonio Audiovisivo, celebrata dall’UNESCO il 27 ottobre per sensibilizzare sull’importanza della conservazione dei documenti sonori e visivi. Gli ospiti, le proiezioni e il programma completo saranno invece svelati nei prossimi giorni.

“Qcine – incontri tra cinema e cibo” è a cura di Bunker Lab con il patrocinio del Comune di Francavilla Fontana. Iniziativa realizzata da Regione Puglia, ARET PugliaPromozione e Apulia Film Commission nell’ambito dell’intervento “Promuovere il cinema 2023”, a valere su risorse del POR Puglia 2014-2020 – Asse VI – Azione 6.8.