Sabato 1 luglio alle ore 21 l’atto unico Quanto Basta, per la regia di Alessandro Piva e con protagonisti Lucia Zotti e Paolo Sassanelli, inaugurerà il tradizionale appuntamento con la rassegna “ESTATE A TEATRO” nel piccolo Anfiteatro di Carlo Formigoni a Ostuni.

Da oltre vent’anni in Valle d’Itria il teatro è incarnato da Carlo Formigoni, noto attore e regista mantovano che ha scelto la Puglia quasi mezzo secolo fa e ha contribuito alla nascita di numerose compagnie teatrali: dal Teatro del Sole, una delle compagnie storiche del Teatro dei Ragazzi italiano ed europeo, fondata nel 1971 al suo ritorno dalla Germania dove aveva lavorato con il Berliner Ensemble di Bertold Brecht, al Teatro dell’Altopiano, sua ultima creatura, passando per il Teatro Kismet di Bari, senza dimenticare il Cerchio di gesso di Foggia e il contributo che ha dato al Teatro delle Forche di Massafra, diretto dal suo allievo Giancarlo Luce.

Nel piccolo anfiteatro, incastonato tra gli ulivi delle colline ostunesi, molte sono le compagnie che in questi anni si sono esibite, tutte scelte dopo una severa selezione dallo stesso Carlo Formigoni, sempre attento alla protezione ed educazione del pubblico. Un luogo semplice e accogliente, dove pastori, contadini, professori, banchieri, attori, registi, scrittori, giornalisti si confondono nel pubblico e vengono ammaliati dalla magia di un teatro povero, essenziale, privo di orpelli e scenografie, nel quale la parola scarna ed essenziale rapisce la fantasia. Lo spirito di un teatro “ad altezza d’uomo” è reso simbolico dalla scelta di Formigoni di proporre recite “a cappello”: non si prenota il posto e non si paga un biglietto d’ingresso, ma al termine dello spettacolo il pubblico lascia un contributo a piacere. L’unico richiamo allo spettatore interessato riguarda la puntualità, punto fermo del rigoroso padrone di casa lumbard Carlo Formigoni: lo spettacolo comincia in orario, meglio premunirsi e raggiungere per tempo le campagne cistranesi.

Il primo spettacolo della rassegna di quest’anno è “Quanto Basta” di Alessandro Piva, coprodotto da Seminal Film e da Teatri di Bari. Si tratta di un vero e proprio omaggio al padrone di casa e un ritorno alle origini per questo spettacolo, che ha mosso i primi passi proprio negli spazi gestiti da Formigoni nell’estate 2020, quando Piva, ottenuta l’ospitalità del teatro dell’Altopiano, ha invitato Lucia Zotti e Paolo Sassanelli, interpreti di teatro, cinema e televisione molto amati dal pubblico pugliese e italiano, a inscenare momenti di vita coniugale di un’anziana coppia della piccola borghesia barese. Queste prime e seminali sessioni di prove a Cisternino si sono trasformate nel copione dell’atto unico che ha debuttato al teatro Radar di Monopoli per proseguire con una tournée che ha riscosso un importante successo di pubblico, il quale ha apprezzato il tono leggero e il potere emozionale delle situazioni universalmente familiari portate in scena.

Il regista Alessandro Piva racconta così il suo spettacolo: “Alternando toni comici e surreali a momenti di malinconica poesia, la pièce offre il ritratto di una coppia di coniugi avanti negli anni. Mentre la moglie si appresta a cucinare una teglia di parmigiana, il marito rientra in casa con una vecchia radio scovata vicino ai cassonetti. Si conoscono a memoria e si rimbeccano continuamente per qualunque banalità, incolpandosi l’un l’altro dei propri fallimenti. Ma la paura di perdersi li tiene uniti: nel momento del pericolo si dissolvono le nevrosi generate dall’abitudine, e riaffiora prepotente un amore che il tempo aveva infeltrito”.

Nel cartellone della stagione anche produzioni di Teatro dell’Altopiano e Teatro Folletti e Folli: “La bella e la bestia”, “Narciso 2020”, “L’Anima Buona di Sezuan” di Bertolt Brecht, “La Vita Felice”, oltre a “Il Misantropo” di Molière del Teatro delle Forche e “L’ORO DELLA COMMEDIA” della Compagnia del Sole.

A supportare la rassegna dal punto di vista organizzativo e logistico sono le compagnie Teatro dell’Altopiano e Teatro Folletti e Folli.