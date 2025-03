Si terrà il prossimo 25 marzo alle 17.30 il webinar “Reti a Sud e UniCredit Start Lab” a cura di Rete Mediterranea per l’Innovazione e UniCredit spa, dedicato a startup e PMI innovative e finalizzato alla presentazione della call UniCredit Start Lab 2025.

L’appuntamento è fissato in diretta streaming sui canali social della Rete e illustrerà le opportunità offerte dal programma UniCredit Start Lab, che selezionerà oltre 50 progetti innovativi nei settori Life Science, Digital, Clean Tech, Made in Italy e Impact Innovation. Le startup selezionate avranno accesso a mentoring personalizzato, training manageriale di livello internazionale e un premio in denaro di 10.000 euro per il primo classificato di ogni categoria.

L’iniziativa è promossa da Rete Mediterranea per l’Innovazione, un contratto di rete che coinvolge The Qube (Incubatore Certificato), CoworkingSA, GoDesk, Ardeek e SIH – Samnium Innovation Hub, con l’obiettivo di potenziare l’ecosistema innovativo del Sud Italia attraverso modelli di open innovation, incubazione e accelerazione.

Il webinar intende inaugurare le iniziative a cura della Rete per l’anno in corso, finalizzate a presentare le opportunità rivolte alle aziende innovative e promuovere il ruolo dei Partner per offrire dei servizi di accompagnamento e consulenza valorizzando, inoltre, la sinergia con UniCredit.

Durante il webinar si approfondirà il modello di UniCredit Start Lab, come accedere alla piattaforma e quali le opportunità previste per i progetti selezionati. Referenti del percorso e beneficiari delle passate edizioni insieme ai partner dell’iniziativa, illustreranno i requisiti della call e alcune tematiche cruciali per le startup tra cui le opportunità di mercato oggi, come attivare un dialogo efficace con le imprese, come accedere a investimenti e finanziamenti.

Interverranno, nello specifico:

● Vanessa Coppola, Head of Innovation & Corporate Venturing – The Qube

● Francesco Serravalle, Founder – CoworkingSA

● Giusy Stanziola, Start Lab & Development Programs – UniCredit Spa

● Giuseppe D’Alessandro, Co-Founder & CMO – Foreverland

Il webinar verrà trasmesso in diretta sul canale YouTube della Rete al seguente link: https://shorturl.at/h98sv.