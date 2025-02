Ha riaperto al pubblico a San Pietro Vernotico, con una veste rinnovata, il punto vendita Dok del Gruppo Megamark di Trani, realtà leader del sud Italia nella distribuzione moderna con quasi 600 punti vendita a insegna A&O, Dok, Famila e Sole365. La ristrutturazione ha comportato un investimento di oltre tre milioni di euro e 13 nuove assunzioni.

Il punto vendita, situato in via Lecce, è stato rinnovato seguendo i dettami della sostenibilità ambientale; il fabbisogno energetico del punto vendita sarà, infatti, dimezzato grazie all’uso di banchi frigo chiusi e ad alta efficienza energetica, oltre all’utilizzo di insegne e luci a led.

«Continua il percorso di ammodernamento dei punti vendita pugliesi – dichiara il cavaliere del lavoro Giovanni Pomarico, presidente del Gruppo Megamark – che ci permette di restituire ai nostri clienti spazi sempre più attrezzati e con una offerta di prodotti ricca e adatta alle esigenze di tutti, senza dimenticare l’attenzione alla sostenibilità ambientale, prerogativa fondamentale in questo particolare momento storico».

La riqualificazione degli spazi ha comportato l’inserimento di nuove aree, come il reparto pescheria con un’ampia selezione di pesce allevato e pescato, crostacei, mitili e piatti pronti da cuocere a casa, uno spazio dedicato alla rosticceria con numerose proposte culinarie, dalla focaccia di propria produzione alla pasta lievitata per la preparazione di prodotti da forno, fino al pollo allo spiedo, patate al forno e tanti altri piatti pronti sia caldi che freddi.

L’area dei freschi e freschissimi è stata alla base del rinnovamento del punto vendita per poter garantire un assortimento più ampio e sempre più vicino alle esigenze dei clienti.

Tra le novità del punto vendita anche casse automatiche self-scan per poter scansionare in poco tempo e in autonomia la propria spesa, velocizzando la fase di pagamento. Inoltre, sono stati inseriti digital infopoint per consultare gli ingredienti dei preparati, verificare i prezzi e prenotare il proprio turno ai banchi assistiti, oltre che etichette elettroniche sui prodotti, con tutte le informazioni aggiornate in tempo reale.

