Negli ultimi mesi, i servizi di controllo del territorio sono stati ulteriormente rafforzati dal Questore Giampietro Lionetti, soprattutto nelle aree maggiormente frequentate della città. In questa cornice, nel primo pomeriggio del 23 ottobre, gli agenti della Polizia di Stato hanno proceduto ad effettuare diversi controlli nei pressi della Stazione Ferroviaria di Brindisi, dove un uomo, di origini nigeriane e irregolare sul territorio nazionale, si è rifiutato di esibire i documenti, aggredendo prima verbalmente e poi fisicamente i poliziotti.

La prontezza e il perfetto coordinamento degli operatori delle Volanti della Questura ha permesso di bloccare e trarre in arresto l’uomo, che più volte aveva tentato di colpire i poliziotti con calci e, una volta immobilizzato, aveva tentato di morderli alle gambe. Dopo essere stato portato all’interno della vettura di servizio, il giovane non ha esitato a colpire violentemente il finestrino dell’auto, irrimediabilmente danneggiato.

Alla luce dei fatti occorsi, il giovane è stato tratto in arresto per resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale e gli è stato contestato anche il danneggiamento aggravato della vettura di servizio. Su disposizione del P.M. di turno, è stato condotto in carcere, in attesa del giudizio di convalida.