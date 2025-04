Sembra ormai vicina alla conclusione la lunga vicenda legata alla gestione dei servizi di igiene urbana nel Comune di Brindisi. In seguito alla recente sentenza del Consiglio di Stato, che ha dichiarato illegittima l’aggiudicazione alla società Teorema (oggi AVR), la seconda classificata in gara, Tecknoservice, si prepara a subentrare.

Il 2 aprile scorso si è tenuto un incontro tra i rappresentanti dell’azienda e il settore Ecologia e Ambiente di Palazzo di Città, durante il quale sono state poste le basi per l’avvio delle attività. In queste ore, Tecknoservice ha individuato le sedi operative destinate ad accogliere mezzi e personale, e ha già provveduto a far pervenire i primi autocarri.

Avviate anche le procedure per il passaggio dei lavoratori, secondo quanto previsto dall’articolo 6 del Contratto Nazionale dei Lavoratori. L’azienda ha formalmente richiesto ad AVR e al Comune di Brindisi l’elenco dei dipendenti interessati al trasferimento e, a breve, sono previsti incontri con le organizzazioni sindacali.

La data d’inizio del nuovo corso è fissata per il 1° maggio, giornata simbolica dedicata ai lavoratori.