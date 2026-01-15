In qualità di consigliere provinciale con delega all’ambiente, ho scritto al Presidente della Regione Puglia Antonio Decaro e, per conoscenza, al Sindaco di Brindisi Giuseppe Marchionna per riportare l’attenzione generale sul gravissimo problema della mancata realizzazione degli impianti per il ciclo dei rifiuti in provincia di Brindisi. I progetti sono pronti da anni e più volte la Regione, anche attraverso la propria agenzia sui rifiuti e la task force sul lavoro, ha garantito che ormai si era in dirittura di arrivo. E invece niente! I brindisini continuano a pagare la Tari tra le più alte d’Italia perché i comuni sono costretti a rivolgersi altrove per smaltire i rifiuti. A ciò si aggiunge che in quegli impianti, una volta realizzati, avrebbero dovuto lavorare coloro che appartengono alla platea storica di chi ha operato in impianti simili che poi sono stati chiusi.

Brindisi, insomma, non può più attendere e quindi ognuno dovrà assumersi le proprie responsabilità. E se non ci sono le condizioni per farlo, allora la Regione lasci campo libero ai privati. Su questa vicenda, a questo punto, ognuno dovrà assumersi le proprie responsabilità perché i brindisini hanno diritto a non essere trattati come pugliesi di serie B”.

Lino Luperti – consigliere provinciale con delega all’Ambiente e consigliere comunale di Brindisi