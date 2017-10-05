Summer Time – Animazione e Spettacolo ripropone per l’anno 2017/2018 il CORSO DI CONDUZIONE RADIOFONICA a cura di Nico Lorusso (giornalista radio e tv – presentatore – speaker e autore radiofonico) e Ilaria Lenzitti (autrice radiofonica – ideatrice e organizzatrice di eventi), patrocinato da Confartigianato Brindisi.

Preparare una nuova generazione di conduttori radiofonici attraverso una full immersion in nozioni teoriche, laboratori tecnici, visite guidate e stage formativi all’interno di emittenti radiofoniche locali: è questo l’obiettivo del Corso di Conduzione Radiofonica proposto da una realtà del territorio impegnata ad offrire gli strumenti e gli elementi per avvicinarsi al variegato mondo della radio.

Si tratta di Corsi teorico-pratici di 90 ore totali suddivisi in 3 livelli, PRINCIPIANTE, INTERMEDIO e AVANZATO, da 30 ore ciascuno, indipendenti ma consecutivi e aperti a uomini e donne a partire dai 16 anni.

Professionisti della comunicazione terranno lezioni durante le quali saranno illustrati i meccanismi e i trucchi per diventare eventuali futuri lavoratori dello spettacolo e della comunicazione. Inoltre gli allievi, durante il percorso formativo, potranno incontrare consulenti esterni che vantano una pluriennale esperienza nel campo della radiofonia.

Il corso, che si è guadagnato nel tempo anche una funzione formativa all’interno delle Scuole Secondarie di 2° grado che se ne sono interessate per l’inserimento nel proprio programma di alternanza scuola lavoro, affonda le proprie radici nel campo della comunicazione e si dimostra inoltre particolarmente indicato in ambito sociale per accrescere la propria autostima.

Le lezioni si terranno presso i locali di Confartigianato Brindisi in via Dalmazia n° 21/C Brindisi.

Per info e/o condizioni telefonare al numero 0831 / 09.64.90 oppure rivolgersi in sede

Ufficio Stampa

SummerTime – Animazione & Spettacolo