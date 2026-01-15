Riparte il servizio dei Punti Digitale Facile nei Comuni di Cisternino, Fasano e Ostuni del consorzio CIISAF. Si tratta di una iniziativa finalizzata a sostenere i cittadini nell’accesso e nell’utilizzo dei servizi digitali e delle tecnologie, promuovendo una cittadinanza digitale più consapevole e inclusiva.

I Punti Digitale Facile rappresentano un presidio territoriale stabile a disposizione della comunità, presso il quale i cittadini possono ricevere supporto gratuito e qualificato per l’attivazione e l’uso dell’identità digitale, per l’accesso ai principali servizi online della Pubblica Amministrazione e per la gestione delle pratiche digitali di uso quotidiano. Il servizio offre assistenza personalizzata nell’utilizzo di strumenti come SPID e CIE, nel consultare il Fascicolo Sanitario Elettronico, nel prenotare prestazioni sanitarie, nell’accedere ai portali INPS e ai servizi comunali, nonché nell’uso di computer, smartphone, posta elettronica e internet.

Le attività dei Punti Digitale Facile comprendono percorsi di alfabetizzazione digitale di base, momenti di facilitazione individuale e iniziative formative di gruppo, pensate per rispondere in modo concreto ai bisogni dei cittadini e rafforzarne l’autonomia nell’uso delle tecnologie. Particolare attenzione è rivolta alla sicurezza digitale, alla protezione dei dati personali e all’utilizzo consapevole degli strumenti online.

Il servizio è svolto da facilitatori digitali qualificati che operano in modo continuativo nelle sedi di Cisternino, Fasano e Ostuni, garantendo accoglienza, orientamento e accompagnamento. Sono inoltre previste attività dedicate alle persone anziane, agli adulti fragili, ai cittadini stranieri e ai giovani, anche attraverso iniziative di prossimità e azioni sul territorio, con l’obiettivo di ridurre il divario digitale e favorire pari opportunità di accesso ai servizi.

I Punti Digitale Facile operano in raccordo con i Comuni, il CIISAF Consorzio per l’Integrazione e l’Inclusione Sociale Ambito di Fasano e la rete delle realtà locali, contribuendo al rafforzamento dei servizi pubblici digitali e al miglioramento della qualità della vita dei cittadini. Il servizio resterà attivo fino al 30 giugno 2026 e rappresenta un’importante opportunità per accompagnare la comunità nel processo di innovazione e digitalizzazione.

È possibile recarsi presso i Punti Digitale Facile nei giorni e negli orari indicati di seguito. A Cisternino il servizio è attivo presso la sede comunale di via Principe Amedeo n. 7 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.30 e il giovedì anche nel pomeriggio dalle ore 15.30 alle 18.00. A Ostuni il Punto Digitale Facile è operativo presso la Biblioteca comunale di via Francesco Rodio dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle 13.00, il venerdì dalle ore 10.00 alle 12.00 e il giovedì anche nel pomeriggio dalle ore 16.00 alle 18.00. A Fasano il servizio è disponibile il venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30 presso l’Ufficio delegazione di Pezze di Greco in Corso Nazionale e dal lunedì al giovedì dalle ore 8.30 alle 12.30 presso il Consorzio CIISAF, nella sede della Torre dell’Orologio in piazza Ciaia.