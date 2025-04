Il Consiglio Comunale ha approvato all’unanimità l’Ordine del Giorno da me presentato, con cui ho chiesto di richiedere al Commissario Straordinario per i Giochi del Mediterraneo l’autorizzazione all’utilizzo delle economie derivanti dai lavori già finanziati, al fine di destinarle alla riqualificazione dello Stadio Franco Fanuzzi e del relativo pre-campo.

Avevo inizialmente proposto alcuni interventi specifici, in particolare sul pre-campo, una struttura che ogni settimana accoglie circa 500 atleti ed è quindi un punto fondamentale per lo sport cittadino. Nel corso del dibattito, ho ritenuto opportuno ampliare il contenuto della proposta, rendendola più flessibile, così da consentire interventi mirati non solo sul pre-campo ma anche sullo Stadio Fanuzzi, in base alle esigenze e alle risorse effettivamente disponibili.

Ora tocca all’Amministrazione portare avanti questa richiesta nelle sedi opportune, e io continuerò a seguire da vicino ogni sviluppo, affinché le economie dei progetti già finanziati vengano reinvestite in modo utile e concreto per la città.

Antonino Alessandro

Consigliere Comunale

Impegno per Brindisi