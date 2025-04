Tutto pronto per la IV edizione del Certamen Brundisinum. Previsto l’arrivo di circa 40 studenti da tutta Italia che, nel tardo pomeriggio del 9 aprile, saranno accolti dal DS del Liceo Classico “B. Marzolla”, prof.ssa Carmen Taurino, e dal comitato organizzatore, coordinato dalla prof.ssa Daniela Izzo. Giovedì 10 Aprile lo svolgimento della prova di traduzione di un passo di un autore latino che si collega alla storia romana di Brindisi e che sarà individuato dalla Commissione Giudicatrice, composta da Aldo Luisi (presidente), Professore emerito di Lingua e Letteratura Latina dell’Università di Bari, da Francesco Giannachi, Professore di Civiltà Bizantina dell’Università del Salento e da Tiziana Ragno, Professoressa di Lingua e Letteratura Latina dell’Università di Foggia. Contemporaneamente alla prova, per i docenti accompagnatori delle varie delegazioni scolastiche, una interessante tavola rotonda, presieduta dal Dirigente Scolastico, Prof.ssa Carmen Taurino e quest’anno incentrata sulle nuove tecnologie e sugli strumenti innovativi come l’IA applicabili alla didattica del Latino, lingua dal fascino intramontabile e sempre attuale.

Attesi gli interventi del prof. Andrea Balbo -Docente di Lingua e Letteratura Latina dell’Università di Torino-, del Prof. Gaetano Affuso -Docente di Latino e Greco del Liceo “Plauto” di Roma- , e delle prof.sse Silvia Marchi e Giuliana Carluccio, docenti di materie letterarie del Liceo Classico “Marzolla”. Venerdì 11 aprile la solenne cerimonia di premiazione, che vedrà anche una Lectio Magistralis del prof. Aldo Luisi, un pregevole momento di elevato livello culturale.

Quest’anno il Certamen, incentrato sul Mare Nostrum, si connota anche per uno stretto legame con la “Giornata del Mare”, manifestazione organizzata dalla Capitaneria di Porto di Brindisi, che sostiene il Certamen, e dall’USR Puglia.

Numerosi gli altri Enti e Istituzioni che hanno dato il loro patrocinio al Certamen: Banca Intesa Sanpaolo (main sponsor); Regione Puglia; Provincia di Brindisi; Comune di Brindisi; Comune di Mesagne; Università degli studi Foggia; Università degli Studi di Bari; Università del Salento; FAI-Delegazione di Brindisi; Polo Biblio Museale di Brindisi “F. Ribezzo”; Biblioteca Arcivescovile “De Leo”; “Aps Brindisi e Le Antiche Strade”; STF di Brindisi; Cantine Due Palme.

Come sempre, quella del Certamen, evento culturale ormai consolidato, sarà un’occasione straordinaria per valorizzare lo studio delle lingue classiche, ma anche il patrimonio storico-archeologico del territorio brindisino, facendolo conoscere a livello nazionale.