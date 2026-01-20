La Uosd Sicurezza alimentare e antibiotico resistenza del Dipartimento di Prevenzione della Asl Brindisi presenta la nuova rubrica di sicurezza alimentare, un progetto avviato da Alberta Natola, già dirigente responsabile dell’unità operativa, esattamente cinque anni fa, con l’obiettivo di fornire informazioni utili e aggiornare i consumatori in materia di sicurezza e qualità degli alimenti.

“La valutazione della vitalità nei molluschi bivalvi – dice Vito Magli, responsabile vicario della Uosd –, la preparazione domestica delle conserve, il riutilizzo in sicurezza degli avanzi delle feste per combattere gli sprechi, i rischi per la salute derivanti dal consumo di carni alla brace, il corretto utilizzo dei materiali a contatto degli alimenti, il rischio istamina nei prodotti ittici e il rischio acrilammide sono solo alcuni degli argomenti che saranno trattati nella rubrica con l’obiettivo di sensibilizzare i consumatori e promuovere la cultura della sicurezza alimentare. Per proteggere la salute e prevenire le malattie è essenziale effettuare una scelta consapevole e informata sull’alimentazione propria e dei propri cari, pertanto riteniamo fondamentale fornire ai cittadini gli strumenti necessari per farlo.

La rubrica sarà curata da un team di esperti in sicurezza alimentare che forniranno informazioni accurate e consigli pratici per l’uso sicuro degli alimenti, evidenziandone i possibili pericoli per la salute. Gli argomenti, sviluppati prevedibilmente con periodicità mensile, saranno diffusi attraverso il portale aziendale, che è già attivo, e la pagina Facebook istituzionale della Asl Brindisi. Saranno gradite e ben accolte le proposte che verranno dai cittadini e che potranno essere inoltrate all’indirizzo mail sicurezza.alimentare@asl.brindisi.it, affinché la rubrica diventi prima di tutto uno spazio di dialogo”.

Il primo articolo, già pubblicato sulla home page del portale della Asl Brindisi nella pagina Sicurezza alimentare, è stato dedicato ad un alimento di origine animale molto apprezzato e largamente consumato dalla popolazione, le uova di gallina.

Clicca qui per la versione pdf

UFFICIO STAMPA ASL BRINDISI