Nel corso della riunione della Commissione Ambiente del Comune di Brindisi si è discusso dell’affidamento telematico dell’incarico di supporto al RUP per la predisposizione degli atti tecnici relativi alla gara del servizio integrato di igiene urbana (ARO BR/4).

Il consigliere comunale Roberto Quarta, Presidente della Commissione, ha espresso forte rammarico per la circostanza che, nonostante la rilevanza del tema trattato, il dirigente Morciano e l’assessore all’Ambiente Antonucci, regolarmente convocati, non si siano presentati.

Durante la seduta sono emerse varie perplessità sulla procedura di affidamento, tanto che Quarta ha già presentato una richiesta di accesso agli atti per visionare l’intero iter amministrativo che ha portato all’individuazione dell’azienda incaricata del supporto al RUP, in vista del futuro affidamento decennale del servizio di raccolta rifiuti.

Tra i punti critici evidenziati anche la proroga di oltre trenta giorni rispetto alla scadenza della precedente evidenza pubblica.

“Brindisi – ha dichiarato Quarta – vive una situazione di emergenza costante e avrebbe bisogno di amministratori pienamente concentrati sulle priorità cittadine”.

Da qui l’affondo politico rivolto all’assessore Antonucci: “Con tutto il rispetto, mi chiedo come si possa garantire la necessaria dedizione a un settore delicato come l’ambiente ricoprendo contemporaneamente i ruoli di professionista, coordinatrice cittadina di Forza Italia, assessore e candidata al Consiglio regionale”.

Il consigliere ha poi lanciato un appello al sindaco Marchionna: “Con un assessore alle Attività produttive dimessosi da un mese e altri due assessori candidati alle regionali, è realistico pensare che la Giunta possa dedicarsi con la dovuta attenzione alla città?”.

Da qui la richiesta esplicita: “Per rispetto dei cittadini e delle istituzioni, gli assessori impegnati nella competizione elettorale dovrebbero valutare l’opportunità di dimettersi temporaneamente. Diversamente – conclude Quarta – si rischia di dare l’impressione che vengano anteposti gli obiettivi personali agli interessi della comunità”.