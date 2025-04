Venerdì 11 Aprile, in occasione dell’80°anniversario della liberazione del campo concentramento di Buchenwald (Germania), si svolgerà a Mesagne alle ore 19 un evento di memoria e riflessione sull’olocausto organizzato dai club “Rotary Club Brindisi Appia Antica”, “Rotary Club Valesio” e “Rotary Club Brindisi”, insieme al club “Inner Wheel Mesagne Appia Antica”. La location sarà il salone dell’associazione “Di Vittorio” in via Castello 20. L’inizio dei lavori è fissato alle ore 19.

L’ 11 Aprile 1945 i soldati dell’89° divisione di fanteria dell’esercito degli Stati Uniti varcarono i cancelli di Buchenwald. I liberatori trovarono una realtà straziante: donne, uomini e bambini sopravvissuti in condizioni disumane, erano diventati testimoni viventi di uno dei più grandi orrori della storia.

Per ricordare quella giornata ed approfondire il valore della memoria storica, la serata sarà introdotta dal noto comunicatore Agostino Marco Basile.

A seguire, l’avvocato Franco Lovato, storico e documentarista, accompagnerà il pubblico in un viaggio attraverso L’Atlante della Shoah, un’opera che ricostruisce con rigore e precisione la geografia dell’orrore nazista ed il Rapporto Vrba, basato sulla testimonianza di due prigionieri fuggiti da Auschwitz.

Modererà e guiderà il dibattito la Dott.ssa Daniela Monittola del Rotary club Brindisi Appia Antica.

