(S)PERMALOSO

QUATTRO MATTE RISATE SULL’INFERTILITÀ MASCHILE

di e con Antonello Taurino

scritto con Carlo Turati

Un tema tabù affrontato con ironia e delicatezza: (S)PERMALOSO è la nuova esilarante produzione del Teatro della Cooperativa di Milano, che porta sul palcoscenico l’infertilità maschile con uno sguardo diverso, dissacrante e, soprattutto, comico. Lo spettacolo di Antonello Taurino, scritto insieme a Carlo Turati, propone un viaggio nella vita di un uomo costretto a fare i conti con due notizie destabilizzanti che, in un solo giorno, mettono in discussione tutto ciò che significa essere padre e figlio.

In (S)PERMALOSO, Antonello Taurino racconta, con intelligenza e humor, quanto l’infertilità maschile sia ancora un argomento pressoché inesplorato, sia sul palcoscenico che nella vita quotidiana. In un mondo in cui il valore di una persona sembra spesso legato alla “produttività” in ogni aspetto, l’infertilità maschile diventa quasi una negazione del sistema stesso. Così, l’ossessione per la paternità e le radicate aspettative sociali maschili emergono in tutta la loro complessità e tragicità.

L’intreccio prende vita quando un uomo, alla vigilia di una cena decisiva con la donna che ama, deve confrontarsi con il proprio segreto. Riuscirà a trovare il coraggio di affrontare apertamente in desiderio di paternità, la paura e le insicurezze legate all’infertilità?

(S)PERMALOSO parla senza filtri del patriarcato e dei danni che può infliggere proprio agli uomini, soffocati da retaggi culturali e convinzioni tossiche sulla mascolinità. Con una risata liberatoria, lo spettacolo toglie il velo a un tema di cui si parla troppo poco, regalando al pubblico un punto di vista nuovo, ironico e commovente.

Una serata imperdibile al Teatro Kopó di Brindisi, per ridere e riflettere su un tema che tocca il cuore e la coscienza, oltre ogni tabù.

In scena Sabato 2 Novembre 2024 alle 21:00 e domenica 3 Novembre 2024 alle 18:00.

Il biglietto intero ha un costo di 15€ e include un aperitivo.

Per maggiori informazioni e prenotazioni, contattare il Teatro Kopó di Brindisi ai seguenti recapiti:

Telefono: 0831 260169

Mobile: 375 5311802

Email: botteghino.br@teatrokopo.it

www.brindisi.teatrokopo.it