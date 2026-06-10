L’estate a San Vito arriva su due ruote e alla scoperta del territorio: infatti, con la “Ciclopasseggiata del Solstizio”, in programma sabato 20 giugno, la Pro Loco di San Vito dei Normanni “Porta del Salento” dà il benvenuto alla bella stagione attraverso un percorso cicloturistico verso l’antico Casale di San Donato, la Chiesa di Santa Maria della Selva e la Neviera, tesori nascosti situati nelle campagne tra San Vito e Latiano.

La pedalata – organizzata al tramonto dell’ultimo giorno di primavera insieme alla FIAB (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta), sezione di Villa Castelli “Trulli e Olivi Secolari”, e con il supporto della Cooperativa Thalassia – prevede un percorso di 12 km totali (tra andata e ritorno) con il ritrovo dei partecipanti alle 17.45 presso il piazzale del Cimitero di San Vito (via Francavilla). Si parte alle 18 per arrivare alle 19 al casale di San Donato dove l’Infopoint di San Vito dei Normanni terrà una visita guidata. Il rientro è previsto per le 21 circa a San Vito.

La partecipazione è aperta a tutti e prevede un contributo di 5 euro, quota che include la copertura assicurativa FIAB per la responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni personali dei partecipanti. Per garantire la sicurezza di tutti lungo il percorso, gli organizzatori richiedono che ogni ciclista disponga di una bicicletta efficiente e in buono stato di manutenzione, dotata di luci anteriori e posteriori funzionanti. Sono inoltre obbligatori il casco protettivo, un giubbotto o bretelle catarifrangenti, un abbigliamento adeguato alle condizioni meteo e una scorta d’acqua. I minori potranno partecipare esclusivamente sotto la diretta responsabilità di un adulto.

È possibile iscriversi entro il 18 giugno, recandosi presso l’Infopoint di Piazza Carducci il lunedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica dalle ore 16 alle 20, o il martedì e giovedì presso la sede della Pro Loco dalle ore 17 alle ore 19. In alternativa, è sempre possibile scrivere a proloco@portadelsalento.it.