Sabato 22 febbraio, alle ore 18:00 vi aspettiamo presso la libreria Mondadori bookstore Brindisi, insieme a Francesco Sole per la presentazione de “L’uomo che voleva capire l’amore”, il suo ultimo libro, un viaggio in undici lezioni alla scoperta del mistero amoroso, raccontato con la sensibilità autentica cui da anni Francesco ci ha abituati.

E’ vero motivo di gioia ospitarlo nuovamente a Brindisi. Non perdetelo!

Francesco Sole, classe 1992, è scrittore, youtuber, videomaker, autore, sempre più conosciuto come il poeta del web e non solo.

Attivo dal 2014 Gabriele Dotti, in arte Francesco Sole, si conferma re dei social con più di 400.000 iscritti su Youtube, più di due milioni e mezzo di followers su facebook, un milione su instagram.