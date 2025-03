Sabato 22 marzo, alle ore 18:00, al Pala Melfi prenderà il via il girone di ritorno dei play-in Gold con la sfida tra Dinamo Brindisi e Siaz Piazza Armerina.

I siciliani arrivano a questo appuntamento con un solo passo falso e ben cinque vittorie, confermando le loro ambizioni per la scalata finale e la loro forza. La Siaz è attualmente al secondo posto in classifica con 20 punti, un risultato che testimonia il valore della squadra, capace di mettere in campo individualità di altissimo livello come Marco Laganà, un giocatore con una carriera incredibile e con esperienze anche in Serie A.

Nel match di andata, che fu la prima partita di questi play-in, la Dinamo Brindisi ha offerto una prestazione molto combattuta, riuscendo a tenere testa ai siciliani per gran parte della gara, ma cedendo nel finale alla loro maggiore esperienza. Ora, però, la formazione brindisina scenderà in campo con il chiaro obiettivo di ottenere una rivincita davanti al proprio pubblico, determinata a sfruttare al massimo le sue potenzialità per portare a casa la vittoria.

Queste le dichiarazioni del G.M. Dario Recchia: “Piazza Armerina ha costruito una formazione di alto livello, puntando a raggiungere l’obiettivo finale, grazie a giocatori di categoria superiore come il lungo Paolo Rotondo e Marco Laganà, già protagonista in Legadue. Si tratta di una squadra con un roster profondo e completo in ogni ruolo, composto da atleti di grande talento e dotati di notevole fisicità. Noi ci siamo allenati duramente in settimana perché abbiamo il forte desiderio di ben figurare davanti al nostro pubblico, proprio come è accaduto nell’ultima gara interna contro Milazzo. I ragazzi sono carichi e motivati, pur essendo consapevoli delle difficoltà che questa sfida comporta”.

La Dinamo Brindisi scenderà in campo con l’obiettivo di lottare su ogni pallone, cercando di

sfruttare il fattore campo e l’entusiasmo dei propri tifosi per mettere in difficoltà una delle squadre più forti del torneo. La sfida promette spettacolo e intensità: appuntamento sabato alle 18 al PalaMelfi per sostenere i nostri ragazzi.

Arbitri dell’incontro: Galieri Davide di Termoli – Stanzione Mario di Molfetta (Ba)

