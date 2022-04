Nell’ultimo consiglio comunale è stata accolta la nostra proposta di ridurre la forte pressione fiscale a carico dei cittadini ed in particolare, di ridurre l’addizionale IRPEF, applicata al massimo nel Comune di San Donaci.

Dopo una breve sospensione dei lavori dell’assise, infatti, il sindaco ha ritirato la proposta di delibera con la quale si chiedeva la conferma dell’addizionale al massimo, confermando così la volontà di valutare seriamente la nostra proposta di riduzione del gravame fiscale a carico dei cittadini. Un primo passo è stato compiuto e l’obiettivo raggiunto nell’interesse dei cittadini.

Nel Comune di San Donaci, infatti, viene applicata un’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF pari allo 0,8 punti percentuali, tra le più alte in provincia di Brindisi. Considerando, inoltre, che negli ultimi quattro anni l’avanzo di amministrazione del Comune, accertato in sede di approvazione del conto consuntivo, è risultato particolarmente elevato, al momento non vi sono particolari esigenze finanziarie debitorie e il suddetto avanzo lo dimostra, così come dimostra scarsa programmazione amministrativa.

Le famiglie sono già gravate da numerosi rincari a causa della crisi economica che il nostro Paese sta attraversando e il nostro obiettivo, legato alla presentazione di questa richiesta, vuole andare nella direzione di ridurre il carico fiscale e contenere l’addizionale IRPEF portandola dall’attuale 0,8 allo 0,5.

Antonella Vincenti

Maurizio Greco