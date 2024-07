Format di successo confermati e nuove occasioni di incontro per famiglie, bambini e turisti che vogliono vivere il paese. Si può sintetizzare così il calendario dell’estate a San Michele Salentino, con numerosi eventi programmati da giugno a settembre per tutti coloro che hanno scelto di trascorrere le vacanze nel Salento. Tra i temi principali che guidano il programma ci sono la tradizione, l’enogastronomia, lo sport e la musica. Gli eventi di giugno, già svolti, hanno segnato l’inizio di un successo in termini di partecipazione e gradimento, che ha dato la possibilità all’Assessorato allo Spettacolo di continuare nell’organizzazione.

Molti eventi sono organizzati in collaborazione con vari enti e associazioni locali. Il programma offre una varietà di spettacoli che spaziano dalla musica dal vivo alle sagre gastronomiche, dalle rappresentazioni teatrali alla danza, garantendo intrattenimento per tutti i gusti e le età. Le manifestazioni si svolgono in diverse location del paese, come Piazza Marconi, Piazzetta San Giovanni Paolo II, Borgo Ajeni, e la Villa Comunale, coinvolgendo così tutta la comunità.

L’Amministrazione comunale ha voluto mettere in risalto aspetti della cultura e delle tradizioni locali, come le sagre gastronomiche dedicate ai prodotti tipici e gli spettacoli teatrali in dialetto. Il programma include esibizioni di artisti e gruppi locali, come il Centro Studi Danza Silfide, compagnie teatrali locali e band musicali, promuovendo i talenti del territorio. La Festa Patronale, cuore del programma estivo, è stata pensata nel solco della valorizzazione dei talenti locali con l’apertura concessa alla giovanissima concittadina Alice Lodeto accompagnata dalle coreografie del Centro Studi Arte Danza di Chiara Lanzafame.

“Anche quest’anno abbiamo realizzato un programma estivo valorizzando i talenti e le associazioni locali – dichiara il sindaco Giovanni Allegrini -. Il nostro impegno è sempre stato quello di salvaguardare l’intraprendenza di tanti nostri concittadini esaltando nel contempo le qualità dei prodotti tipici che richiamano all’autenticità della Puglia.

A San Michele Salentino si arriva per vivere una esperienza autentica di Puglia, le sere d’estate sono occasione per stare insieme e trovare refrigerio nella piazza principale del paese che da quest’anno è ancora più ricca di locali”.

