In occasione del 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, il Comune di San Michele Salentino, attraverso l’Assessorato alle Pari Opportunità guidato da Angela Martucci, promuove un’iniziativa di sensibilizzazione che unisce tradizione e impegno sociale. Il progetto “Mani in pasta contro la violenza” è frutto della collaborazione tra il Comune, l’associazione Donne per le Donne e il Pastificio Ligorio di San Vito dei Normanni, e rappresenta un esempio concreto di come le sinergie tra enti pubblici e società private possano dare vita a iniziative di grande impatto sociale.

Al centro del progetto ci sono confezioni di orecchiette artigianali racchiuse in un packaging rosso, simbolo della lotta contro la violenza di genere. Su ogni confezione è riportato il numero nazionale anti violenza e stalking 1522, un servizio pubblico gratuito attivo 24 ore su 24, che offre supporto e ascolto alle vittime di violenza. Accanto alla pasta, ogni confezione è arricchita da una presina realizzata a mano dall’associazione “Donne per le Donne” di San Michele Salentino, un simbolo di calore e protezione, pensato per comunicare un messaggio chiaro: l’aiuto è a portata di mano e denunciare è possibile.

Il progetto non si limita alla distribuzione delle orecchiette con questo messaggio forte, ma si articola in una campagna più ampia che coinvolge scuole, istituzioni locali e la comunità intera. Attraverso incontri educativi e attività di sensibilizzazione, si punta a costruire una rete sociale capace di sostenere le vittime e promuovere una cultura di rispetto e inclusione.

I numeri della violenza di genere in Italia e nel mondo sono drammatici. Nel 2024, una donna è stata uccisa ogni tre giorni in Italia, nella maggior parte dei casi per mano di partner o ex partner. A livello globale, secondo l’UNICEF, una donna su tre subisce violenza fisica o sessuale nel corso della vita. Questi dati allarmanti evidenziano l’urgenza di intensificare le azioni di prevenzione e sensibilizzazione.

“Questa iniziativa – spiega l’assessore Angela Martucci – rappresenta un modello di collaborazione tra istituzioni e privati. Grazie al contributo del Pastificio Ligorio e dell’associazione “Donne per le Donne”, possiamo portare un messaggio potente nelle famiglie, promuovendo la prevenzione e il supporto contro la violenza di genere.”

Il progetto ha ottenuto il patrocinio della Presidenza del Consiglio Regionale della Puglia rappresentata da Loredana Capone, e prevede una distribuzione capillare delle confezioni nei punti vendita locali, nei mercati settimanali e durante eventi promossi dal Comune. Inoltre, una campagna di sensibilizzazione sui social media amplificherà il messaggio.

“Questa iniziativa – aggiunge il sindaco di San Michele Salentino Giovanni Allegrini – rientra nelle azioni concrete messe in campo dal Comune per promuovere una cultura basata sul rispetto e sull’inclusione, valori fondamentali per una società libera da ogni forma di violenza e discriminazione.”

“Mani in pasta contro la violenza” si propone di entrare nelle case con un messaggio di responsabilità e consapevolezza, ricordando che insieme è possibile combattere la violenza e costruire una comunità più giusta e paritaria.