Inaugurato ieri sera il settimo Baby Pit Stop UNICEF nella nostra provincia: è quello realizzato – a cura della Amministrazione Comunale di San Michele Salentino – presso la locale Biblioteca-Pinacoteca “Cavallo”.

La cerimonia si è svolta alla presenza del sindaco Giovanni Allegrini, dell’assessore alla cultura Tiziana Barletta e del Presidente del Comitato provinciale per l’UNICEF di Brindisi Raffaele Romano. Quest’ultimo si è detto felice della scelta della Amministrazione Comunale di “allestire un angolo di civiltà quali sono i Baby Pit Stop e di farlo in un luogo di cultura come la Biblioteca-Pinacoteca cittadina”.

Alla cerimonia è seguita, presso gli stessi locali, la presentazione del libro “Ne è valsa la pena”, racconto autobiografico del prof. Luca Dipresa (docente e poi Dirigente scolastico in diversi centri della provincia e con trascorsi anche a San Michele Salentino) che, come annunciato, ne ha destinato i proventi all’UNICEF.

“Un gesto – ha aggiunto al riguardo Raffaele Romano – che dimostra ancora una volta la grande sensibilità di un uomo che è sempre stato, con le scuole da lui dirette, al fianco del nostro Comitato”.