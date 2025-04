Sarà inaugurato domani, venerdì 11 aprile, alle 9, lo sportello Cup (Centro unico di prenotazione) di San Michele Salentino, nella sede del poliambulatorio, in via Parini 1, messa temporaneamente a disposizione dall’amministrazione comunale, nelle more dell’esecuzione dei lavori di ristrutturazione – con fondi PNRR – dei locali di proprietà della Asl in via Toti.

Al momento inaugurale interverranno il sindaco Giovanni Allegrini, il direttore generale Asl Maurizio De Nuccio, il direttore sanitario Vincenzo Gigantelli, il direttore amministrativo Loredana Carulli, il direttore del Dipartimento di prevenzione Stefano Termite e il direttore del Distretto sociosanitario numero 3 Gabriele Argentieri.

Lo sportello sarà aperto ogni settimana, il martedì e il venerdì dalle 7.30 alle 12.30.

“Il Cup di San Michele Salentino – dice il direttore generale Maurizio De Nuccio – è molto atteso dai cittadini, perché è essenziale per la prenotazione di visite, esami e prestazioni sanitarie. Questa apertura è un passo importante verso una maggiore efficienza del sistema sanitario ed è il risultato di un’attività di costante dialogo con le istituzioni locali per offrire risposte concrete alle esigenze dei cittadini”.

“San Michele Salentino attendeva da tempo – dichiara il sindaco Giovanni Allegrini – l’apertura di uno sportello per la prenotazione di visite mediche e prestazioni sanitarie diagnostiche nel poliambulatorio. La direzione generale e quella del Distretto hanno accolto la proposta dell’Amministrazione comunale di attivare il Cup proprio in questi spazi. Una notizia che ci soddisfa perché risolve problematiche collegate all’esenzione dal ticket, cambio medico e altre necessità dei nostri concittadini. Per rispondere alla crescente domanda, si è ritenuto necessario potenziare il servizio, così da garantire una gestione efficiente delle prenotazioni e assicurare l’accesso ai diversi servizi sanitari. Ringraziamo – aggiunge il primo cittadino – la direzione dell’Asl per aver accolto la nostra richiesta, evitando così lo spostamento dei cittadini verso altre località vicine”.

“Con l’inaugurazione dello sportello Cup – conclude Gabriele Argentieri – si mantiene l’impegno assunto dalla direzione generale Asl lo scorso 20 dicembre, in occasione dell’inaugurazione della nuova sede provvisoria del poliambulatorio di San Michele Salentino. Nel frattempo abbiamo arricchito di contenuti il poliambulatorio di questa città, integrando – alle già esistenti attività ambulatoriali di Urologia, Fisiatria e Otorinolaringoiatria – l’ambulatorio di Geriatria. Dal mese di maggio partiranno anche l’ambulatorio di Dermatologia e di Neurologia. Inoltre, nel poliambulatorio di San Michele Salentino, avviene la distribuzione di alimenti aproteici e di presidi urologici ed è attivo il centro vaccinazioni”.

UFFICIO STAMPA ASL BRINDISI