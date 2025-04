Nella notte, intorno alle 03:45, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Brindisi è intervenuta in via Nitti, a San Pietro Vernotico, per un incendio che ha coinvolto un’autovettura. Le fiamme, domate tempestivamente dai soccorritori, hanno danneggiato anche un contatore del gas e un furgone parcheggiato nelle vicinanze.

Sul posto sono intervenuti anche i tecnici dell’Enel Gas per le verifiche e la messa in sicurezza dell’impianto. Da segnalare che l’episodio è avvenuto nella stessa via dove, appena una settimana fa, si era verificato un altro incendio. Indagini in corso per chiarire la dinamica e le cause dell’accaduto