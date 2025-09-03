“Accogliamo con grande soddisfazione i dati diffusi dalla Fondazione Gimbe relativi al monitoraggio 2023 dei Livelli essenziali di assistenza (Lea), che certificano come la Puglia sia tra le Regioni italiane che hanno rispettato gli standard fissati dal Ministero della Salute. Con un punteggio di 228, in crescita rispetto al 2022, la nostra Regione si colloca al decimo posto in Italia, dimostrando di saper garantire cure di qualità ai cittadini.” Lo afferma in una nota il capogruppo di CON, il consigliere regionale Alessandro Leoci.

“Questo risultato – prosegue -, frutto di un lavoro costante e di una programmazione attenta, conferma che la maggioranza di centrosinistra è in grado di assicurare una sanità di livello, capace di rispondere ai bisogni di salute della popolazione pugliese. Nonostante le difficoltà nazionali e le sfide che il sistema sanitario affronta ogni giorno, la Puglia si distingue per aver rispettato gli indicatori in tutte le aree monitorate: prevenzione collettiva, assistenza distrettuale e ospedaliera.”

“Il dato che ci vede crescere rispetto all’anno precedente – conclude il capogruppo di CON, – è particolarmente significativo: vuol dire che stiamo andando nella direzione giusta, investendo risorse, energie e professionalità per rafforzare la rete sanitaria regionale. Continueremo a lavorare per migliorare ancora, consapevoli che la salute dei pugliesi è e deve restare al centro dell’azione politica e amministrativa”./comunicato