Uniformare l’assistenza, garantire la libertà di scelta dei dispositivi medici e superare le inaccettabili differenze metodologiche tra le diverse ASL pugliesi. Questi i temi al centro dell’incontro tenutosi oggi tra la Consigliera Regionale Isabella Lettori, il Presidente della Commissione Sanità del Consiglio Regionale Felice Spaccavento, il Presidente di Aistom Puglia Francesco Diomede e l’infermiera della ASL di Brindisi, nonché caregiver di paziente stomizzata, Giuseppina Bodini.

Al centro del confronto, la drammatica situazione vissuta dai pazienti stomizzati, spesso vittime di una burocrazia che nega diritti fondamentali. “È inaccettabile che a Bari un paziente riceva i dispositivi necessari in pochi giorni con la garanzia della libera scelta, mentre in altre province, come Brindisi, si debbano attendere mesi per forniture trimestrali che spesso non corrispondono alle prescrizioni mediche”, ha dichiarato Lettori.

La Consigliera e il Presidente Spaccavento hanno concordato sulla necessità di adottare un modello unico regionale che parta dalle buone pratiche già esistenti, come quella della ASL di Bari. Tale sistema, come testimoniato dal Presidente di Aistom, è basato sulla ricetta dematerializzata e su una logistica efficiente e permette la consegna dei prodotti più adatti alle varie esigenze direttamente al domicilio del paziente in tempi rapidi.

“La sacca per uno stomizzato è come un vestito personalizzato,” sottolinea Francesco Diomede (Aistom). “I LEA vigenti prevedono già la libera scelta del dispositivo: imporre prodotti specifici tramite gare d’appalto vincolanti rappresenta una forzatura che non tiene conto delle necessità cliniche, come il pH della pelle o la conformazione fisica del paziente”.

Per dare una risposta concreta, Lettori e Spaccavento hanno stabilito di richiedere un’audizione urgente in Commissione Sanità dei coordinatori del Tavolo Tecnico Regionale per l’Incontinenza. All’audizione saranno invitati, tra gli altri:

• La dottoressa Mariangela Ciccarese (Oncologa e coordinatrice del tavolo);

• Il dottor Vito Mancini (Urologo);

• La dottoressa Luisa De Palma (Fisiatra esperta in riabilitazione del pavimento pelvico);

• I rappresentanti delle associazioni dei pazienti.

“La Commissione Sanità è pronta a lavorare in modo condiviso e trasparente per garantire equità di trattamento su tutto il territorio regionale,” dichiara Felice Spaccavento. “Dobbiamo superare le difformità operative tra le ASL, uniformare i percorsi e dare risposte rapide e dignitose a tutti i pazienti”.

“L’obiettivo – conclude Isabella Lettori – è definire un accordo quadro regionale che includa tutte le aziende produttrici, garantendo la qualità ed evitando gare al ribasso che danneggiano i pazienti. Vogliamo che le migliori pratiche, che assicurano soddisfazione e percorsi certi, vengano replicate in tutta la Puglia per garantire che nessun malato venga lasciato solo con la propria patologia”.