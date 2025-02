Il Mac 900 ,struttura polivalente giovanile, realizzata con il restauro del mattatoio comunale in via San Paolo della Croce 2 a Ceglie Messapica , tornerà ad essere funzionale per quelli che erano gli obbiettivi determinati dal progetto Bollenti Spiriti realizzato e inaugurato nel mese di giugno 2009 dall’amministrazione comunale del sindaco Federico. Ora, dopo quasi 15 anni di inutilizzo della struttura, la Regione Puglia ,in maniera diretta, si è fatta carico di determinare le condizioni di riutilizzo della struttura con il progetto “Luoghi Comuni – diamo spazio ai giovani” destinato a dare nuova vita a strutture dove gli enti locali si sono dimostrati incapaci ad assicurare una corretta gestione e utilizzo. E’ il caso di Ceglie Messapica dove le amministrazioni di destra di Caroli e Palmisano si sono caratterizzate dall’incapacità di dare vita a questo spazio dedicato ai giovani della città.

La Regione Puglia, chiedendo al comune solo l’utilizzo a titolo gratuito della struttura , ha affidato , con uno specifico bando regionale , all’Associazione storica, culturale e musicale Ignazio Ciaia di Fasano, la gestione del Mac 900. Il progetto presentato dall’associazione è finalizzato principalmente all’attività musicale sotto vari aspetti a beneficio dei giovani di ogni fascia d’età. In particolare per i ragazzi e le ragazze con disagi sociali. Il MAC 900 sarà a disposizione delle realtà sociali e culturali del territorio, l’attività musicale sarà correlata sotto vari aspetti : da quello culturale, storico, tradizionale, enogastronomico ecc.

Particolare attenzione verso i ragazzi portatori di handicap, infatti è prevista attività finalizzata alla realizzazione di un libro ,con scrittura braille; per lezioni tecnico – musicali, attività di musicoterapia, attività finalizzata a coinvolgere persone sorde e altro ancora. La Regione Puglia ha affidato all’Associazione Ciaia la gestione della struttura per due anni finanziando il progetto con 40.000,00 euro. Come Partito Democratico di Ceglie esprimiamo la nostra soddisfazione nel vedere la Regione Puglia impegnata a rimediare a situazioni di inefficienza da parte di alcuni enti locali. Il Mac 900 di Ceglie Messapica rappresenta una delle tante situazioni di inefficienza e incapacità di gestione e programmazione amministrativa da parte dei nostri amministratori. Purtroppo, ci vorrebbero tanti altri interventi esterni per sanare e trovare soluzioni ad una attività amministrativa disastrosa.

Ringraziamo la Regione Puglia che ha dimostrato interesse per questa nostra città e facciamo i più sinceri auguri ai volontari dell’associazione storico culturale e musicale Ignazio Ciaia per la migliore riuscita di questo loro nuovo impegno socio culturale, assicurando ogni eventuale collaborazione e sostegno.

Maurizio Semeraro

Segretario del Partito Democratico di Ceglie Messapica