Grazie ad un allungo decisivo ad inizio ripresa, il Brixen fa suo il match della 6^ giornata di ritorno contro la Junior Fasano, superata per 36-25 ed ancora senza successi nel 2025.

La sfida parte in salita per i biancazzurri, già sotto di cinque reti dopo 10’ (8-3), ma bravi lentamente a ricucire sino al -2 del 21’ (14-12). Nel finale di frazione gli alto-atesini tornano sul +4 (19-15), e nella fase iniziale del secondo tempo pongono definitivamente a distanza di sicurezza gli avversari, spingendosi sino al +10 del 41’ (27-17). I fasanesi, complice anche i problemi fisici di alcuni degli atleti a referto, vedono il divario toccare anche le 14 reti di scarto (35-21 al 54’), con la sirena conclusiva che vede poi attestarsi il punteggio sul 36-25.

Nel prossimo week-end la Serie A Gold sarà ferma a causa degli impegni dell’Italia contro La Lettonia nel girone di qualificazione per Euro2026, pertanto il ritorno in campo della Junior è fissato per sabato 22 marzo, quando nel Palazzetto dello Sport di contrada Vigna Marina giungerà il Camerano.

“Piove sul bagnato – commenta coach Domenico Iaia – poiché le condizioni fisiche pessime di Davide Pugliese e Zoe Mizzoni non solo hanno condizionato la settimana di allenamenti, ma hanno anche tolto tanto a quanto si era deciso di fare. Nonostante tutto, nel primo tempo abbiamo cercato di restare nella gara, ma nella ripresa un assestamento da parte del Brixen su Joao Marinho Da Cunha e l’infortunio rimediato da Leo Boggia hanno limitato troppo quanto sì stava cercando di fare. Adesso però ci aspettano gare che sono nel nostro potenziale…Mai perdere fiducia, dobbiamo giocare sempre testa alta per difendere la nostra storia”.

Tabellino

Brixen-Junior Fasano 36-25 (19-15 p.t.)

Brixen: Azzolin 2, Della Vecchia 4, Arcieri 6, Candido De Oliveira 5, Canete 5, E. Iballi, A. Iballi 10, Sader, Basic 2, Voliuvach, Muehloegger 1, Sozio, Oberhollenzer 1, Ploner. All.: Rudolf Neuner.

Junior Fasano: Sibilio, Guarini, Corcione, Boggia 2, Rivan Rodriguez, Pugliese 1, Leban, Cantrore 3, Marinho Da Cunha 6, Capello Cardozo 4, Mizzoni 3, Legrottaglie 3, Beorlegui 3, Rubino. All.: Domenico Iaia.

Arbitri: Riello-Panetta.

Risultati della 19^ giornata: Raimond Sassari-Macagi Cingoli 32-33, Camerano-Bozen 29-31, Publiesse Chiaravalle-Secchia Rubiera 32-32, Sparer Eppan-Pressano 19-26, Brixen-Junior Fasano 36-25, Conversano-Teamnetwork Albatro Siracusa 31-35, Alperia Black Devils Merano-Cassano Magnago 28-21.

Classifica: Conversano e Cassano Magnago 30, Teamnetwork Albatro Siracusa 29, Alperia Black Devils Merano 28, Raimond Sassari 27, Bozen* 25, Brixen 19, Junior Fasano 16, Sparer Eppan 15, Pressano e Publiesse Chiaravalle 13, Macagi Cingoli 10, Camerano 6, Secchia-Rubiera 3. *Una partita da recuperare, a Bolzano il 29 marzo.

Prossimo turno (22 marzo): Teamnetwork Albatro Siracusa-Sparer Eppan, Secchia Rubiera-Pressano, Macagi Cingoli-Conversano, Publiesse Chiaravalle-Alperia Black Devils Merano, Cassano Magnago-Brixen, Junior Fasano-Camerano (ore 19), Bozen-Raimond Sassari.

