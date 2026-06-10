La Provincia di Brindisi informa che, per accedere ai servizi di integrazione scolastica per gli studenti con disabilità, è stata attivata sul portale https://icare.provincia.brindisi.it la modalità di autenticazione tramite Carta d’Identità Elettronica (CIE). Pertanto, oltre all’accesso mediante SPID, sarà ora possibile autenticarsi utilizzando anche la CIE, secondo le modalità previste dal sistema di identificazione digitale nazionale. Un aggiornamento che mira a migliorare la qualità e l’accessibilità dei servizi destinati alla cittadinanza.

L’introduzione di questa ulteriore modalità di accesso consente infatti agli utenti di scegliere lo strumento di autenticazione più adatto alle proprie esigenze, garantendo elevati standard di sicurezza e conformità alle disposizioni vigenti in materia di identità digitale.

Per accedere al portale è sufficiente selezionare, nella pagina di login, la modalità di autenticazione desiderata (SPID o CIE) e seguire le istruzioni visualizzate.

Per eventuali chiarimenti o segnalazioni è possibile contattare gli uffici competenti ai numeri: 0831 565450 – 0831 565464 – 0831 565269.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul portale dedicato:

https://integrazionescolastica.provincia.brindisi.it/