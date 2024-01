Al via due nuovi progetti di Servizio Civile Universale promossi dall’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Fasano e dall’Acli (Associazioni Cristiane dei Lavoratori Italiani): «Il Futuro nelle tue mani» (4 posti) e «Libro aperto» (4 posti).

«Rendere i più giovani protagonisti assoluti della vita amministrativa della città non è più un semplice obiettivo da raggiungere ma una costante del nostro impegno quotidiano – spiega l’assessore alle Politiche Giovanili Pier Francesco Palmariggi – Il Servizio Civile Universale si conferma, anno dopo anno, un’opportunità importante di formazione, di crescita personale e professionale. Si somma alle tante iniziative che stiamo mettendo in campo per costruire un sistema di Politiche Giovanili sempre più efficiente, innovativo e calzante con le esigenze dei ragazzi e delle ragazze fasanesi».

Per presentare domanda c’è tempo fino alle ore 14.00 del 15 febbraio 2024. I posti disponibili per il Comune di Fasano sono in tutto 8. Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it, attraverso il quale con un semplice sistema di ricerca con filtri è possibile selezionare uno dei due progetti. È possibile accedere alla piattaforma solo dopo aver ottenuto il proprio SPID (Sistema Pubblico d’Identità Digitale); è quindi necessario che prima della presentazione della domanda ci si adoperi per attivarlo sul sito https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid. Per facilitare la partecipazione dei giovani e, più in generale, per avvicinarli al mondo del servizio civile, è disponibile, inoltre, il sito dedicato www.scelgoilserviziocivile.gov.it che, grazie al linguaggio più semplice, diretto proprio ai ragazzi, potrà meglio orientarli tra le tante informazioni e aiutarli a compiere la scelta migliore.

Il bando con i requisiti di partecipazione è consultabile al seguente link: https://www.scelgoilserviziocivile.gov.it

PROGETTO “IL FUTURO NELLE TUE MANI” (4 posti).

L’impegno dei 4 ragazzi selezionati sarà destinato alle seguenti attività presso “Sportello360”, il nuovo servizio del Comune di Fasano rivolto ai giovani del territorio:

• Azioni di promozione della partecipazione attiva, di educazione alla cittadinanza attiva e dell’empowerment;

• Sportello Informa e Orienta;

Codice progetto: PTCSU0006023013005NXTX



PROGETTO “LIBRO APERTO” (4 posti).

L’impegno dei 4 ragazzi selezionati sarà destinato alle seguenti attività presso la Biblioteca Comunale “Ignazio Ciaia”:

• Supporto alla gestione dei prestiti e del sistema di consultazione e catalogazione dei libri;

• Organizzazione di iniziative ed eventi per la promozione del patrimonio librario;

Codice progetto: PTCSU0006023013006NXTX

Ufficio Stampa

Città di Fasano