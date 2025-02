Sabato 22 febbraio il Palazumbo si prepara a vivere un’altra serata di grande basket con la sfida tra Dinamo Brindisi e Redel Viola Reggio Calabria, valevole per la seconda giornata di andata dei Play-In Gold di Serie B Interregionale.

Gli ospiti, attualmente secondi nella classifica della seconda fase con 14 punti, arrivano a questa partita con il desiderio di riscatto dopo la sconfitta all’esordio casalingo contro la Virtus Molfetta. Nella prima fase, la Viola ha dominato il Girone H chiudendolo al primo posto.

La storia della Viola Reggio Calabria parla da sola: 16 stagioni in Serie A1, 12 in A2 e tre partecipazioni europee alla Coppa Korac. La maglia neroarancio è stata indossata da leggende del calibro di Joe Bryant, padre del compianto Kobe, E Manu Ginóbili mentre grandi allenatori come Tonino Zorzi e Carlo Recalcati hanno guidato la squadra dalla panchina.

Un passato glorioso che si riflette nell’attuale organico guidato da coach Cadeo, che può contare su un roster di qualità dove spiccano Uchenna Ani e Manu Fernandez, ma anche l’esperienza di Idiaru e Ivanaj, entrambi con stagioni in categorie di livello alle spalle.

Anche la Dinamo Brindisi, a quota 10 punti in classifica, è chiamata a reagire dopo la sconfitta in trasferta contro Piazza Armerina. Tra le note positive della prima uscita c’è stato l’impatto del neo- acquisto Andrea Epifani, esperto playmaker reduce da una promozione in Serie B, che ha già mostrato il suo valore nella manovra della squadra.

La palla a due è fissata per le ore 18:00. Sarà fondamentale il supporto del pubblico brindisino per spingere la Dinamo alla vittoria. Serve il calore del Palazumbo delle grandi occasioni per affrontare una sfida che si preannuncia intensa ed emozionante.

Arbitri dell’incontro: Anselmi Francesco di Ruvo di Puglia (Ba) e Procacci Aldo di Corato (Ba)

Ufficio Comunicazione – Dinamo Basket Brindisi