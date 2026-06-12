SHINE TOGETHER: questo il claim della campagna abbonamenti Valtur Brindisi per la stagione sportiva 2026/27.

SPLENDIAMO INSIEME: la Stella del Sud è pronta a brillare ancora una volta tra le mura del PalaPentassuglia ed in giro per l’Italia.

TOGETHER: un nuovo ciclo è pronto a partire; il nuovo coach è Nicola Brienza e sono già sette gli atleti sotto contratto per la prossima stagione.

INSIEME: parola d’ordine divertirsi insieme per vivere ancora una volta una stagione da protagonisti in campo e sugli spalti.

Shine together, Stella del Sud!

FASE 1

La prima fase è riservata gli abbonati dell’associazione BRINDISI VOLA A CANESTRO e del consorzio NEW DREAM BRINDISI.

Finestra esclusiva dalle ore 10.00 di venerdì 12 giugno fino alle ore 20.15 sabato 13 giugno alle ore 20:15

FASE 2 – PRELAZIONE ABBONATI

Da LUNEDÌ 15 giugno ore 16.45 – fino a MARTEDÌ 30 giugno ore 20.15

Gli abbonati alla stagione 2025/26 potranno esercitare la prelazione sul proprio posto sia online sul portale Vivaticket che presso il New Basket Store.

Durante questa fase è possibile cambiare posto (solo presso lo store), scegliendolo esclusivamente tra i posti liberi della passata stagione usufruendo in ogni caso della tariffa “Prelazione”

Per attivare la prelazione online:

Collegarsi al sito www.newbasketbrindisi.vivaticket.it;

Cliccare sull’evento ‘Abbonamento Valtur Brindisi 2025/2026′;

Cliccare sulla sezione ‘prelazione’;

Inserire il codice ‘Rinn.Abbonamento’ (a 18 cifre) presente sul retro della tessera 25/26;

Confermare l’acquisto online.

Attenzione: terminata questa fase, i posti non confermati verranno sbloccati e decadrà qualsiasi forma di prezzo ridotto riservato agli abbonati.

Attenzione: in questa fase sarà possibile sottoscrive nuovi abbonamenti nei posti già disponibili in mappa non oggetto di prelazione. Per i nuovi abbonati la tariffa di riferimento è il prezzo “Intero”.

FASE 3 – VENDITA LIBERA

Da MERCOLEDÌ 1 luglio ore 10.00 fino alle ore 20.15 di LUNEDI 31 agosto.

In questa fase tutti i posti saranno disponibili alla tariffa “Intero”

I posti non rinnovati dagli abbonati verranno sbloccati e resi disponibili per i nuovi utenti presso:

-New Basket Store di Corso Garibaldi, 29

-Punti vendita Vivaticket abilitati sul territorio nazionale

-online sul sito www.newbasketbrindisi.vivaticket.it

In questa fase tutti i posti saranno disponibili alla tariffa “Intero”.

NOVITÀ:

CURVA SUD NON NUMERATO

All’interno del settore verde D superiore, a partire dalla fila numero 6 fino alla fila numero 10, i posti saranno messi in vendita in modalità “non numerata”. Il totale dei posti disponibili è: 127 posti.

In questo settore sono previste due tariffe: INTERO – UNDER 23.

La tariffa “Under 23″è riservata a chi non ha ancora compiuto 24 anni alla data dell’acquisto dell’abbonamento.

La sottoscrizione di un nuovo abbonamento Under 23 si potrà esercitare esclusivamente nel nuovo settore “Curva Sud” non numerato. Il ticket sarà nominativo e non cedibile, i possessori potranno accedere da un varco loro dedicato in prossimità del cancello n.5.

ABBONAMENTI DIGITALI PDF:

Importante novità della campagna abbonamenti 2026/2027 è l’emissione dell’abbonamento esclusivamente in formato digitale (in nessun caso saranno emesse tessere plastificate).

Tutti i tifosi potranno accedere al palasport semplicemente mostrando il QR Code dal proprio dispositivo.

Al momento dell’emissione dell’abbonamento c/o il New Basket Store sarà possibile richiedere la stampa del pdf al personale addetto. In ogni caso l’abbonamento sarà inviato al sottoscrittore via email in formato PDF.

Per tutte le sottoscrizioni Online e PV l’abbonamento verrà automaticamente inviato al sottoscrittore via email in formato PDF.

MODALITÀ

Sono incluse tutte le 19 partite di regular season Serie A2, al via dal 27 settembre 2026 fino al 25 aprile 2027; i titolari di abbonamento avranno diritto di prelazione ad eventuali fasi di post season.

Ogni forma di abbonamento, sia intero che ridotto, garantirà sempre un risparmio rispetto all’acquisto delle singole partite durante l’arco della stagione, le quali saranno suddivise in diverse categorie di prezzo.

Si ricorda che l’abbonamento è intestato a persona fisica o azienda, ma cedibile a terzi e utilizzabile senza effettuare il cambio di nominativo durante tutto l’arco della stagione sportiva (ad esclusione del ridotto under 23).

BPP

Anche per questa stagione sportiva, il tifoso biancoazzurro potrà avere la possibilità di sottoscrivere l’abbonamento attraverso una comoda rateizzazione dell’importo grazie alla partnership con il nostro Sponsor e Official Bank ‘Banca Popolare Pugliese’.

Per l’attivazione della procedura, sarà necessario recarsi presso il New Basket Store, dove il personale addetto fornirà le informazioni e documentazioni necessarie ai fini della pratica.

CLUB

Se hai acquistato un abbonamento tramite i Club di tifo organizzato rivolgiti al tuo responsabile per ricevere indicazioni in merito.

ASSISTENZA E NEW BASKET STORE

Per ogni dubbio e necessità rivolgersi all’indirizzo mail: store@newbasketbrindisi.it o contattare il numero telefonico 0831/574010. NBB Store aperto dal lunedì pomeriggio al sabato dalle ore 09:30 alle 13:00 e dalle 16:45 alle 20:15.

TABELLA PREZZI

La sottoscrizione di ogni abbonamento avrà un costo aggiuntivo fisso di prevendita pari a €3.50.

Ufficio Stampa Valtur Brindisi