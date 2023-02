Proseguono senza soste le ricerche di Aris Barletta, il 27enne di Brindisi la cui scomparsa è stata denunciata ieri dalla sua famiglia.

La Prefettura di Brindisi ha attivato il “piano speditivo di ricerca” che coinvolge la Guardia di Finanza, i Vigili del Fuoco, la Polizia stradale, la Capitaneria di Porto, la Protezione Civile del Comune di Brindisi, il coordinamento provinciale deI volontari di Protezione civile e la Croce Rossa.

Secondo le informazioni trapelate Aris Barletta è stato visto per l’ultima volta tra le banchine del cantiere navale Balsamo, in via Ciciriello, insieme ad un amico. Era il 1 Febbraio scorso. L’uomo ha scambiato messaggi con il padre fino alle 23.50, poi il silenzio.

Il giovane è alto 1,65, capelli neri, occhi scuri, barba incolta e folto pizzetto.

Chiunque avesse informazioni può contattare il 112 o il numero 0831576111 della Prefettura di Brindisi