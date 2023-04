“Sport e inclusione sociale” è il tema di un convegno organizzato per Venerdì 28 Aprile 2023, alle ore 18.00, presso il centro sportivo CEDAS AVIO, sito in Brindisi alla via Pelizza da Volpedo 4.

Organizzato da NIdiL/CGIL e SLC/CGIL di Brindisi, con la fattiva presenza della Camera del Lavoro e con il Patrocinio della locale Amministrazione Provinciale, l’evento vedrà la partecipazione dei rappresentanti e degli atleti del mondo dello sport brindisino.

In tale occasione sarà illustrata la nuova riforma dello quadro di riferimento normativo dello sport che andrà in vigore dal 1 luglio p .v. e che vedrà coinvolti tutti i soggetti e gli operatori del comparto e

si discuterà di investimenti pubblici da recepire per le infrastrutture sportive a vantaggio dei lavoratori del settore, dei giovani sportivi, considerando lo sport grande fulcro di valore collettivo e di inclusione

sociale.

Cgil, NIdiL e SLC di Brindisi invitano istituzioni, organizzazioni e associazioni sportive, le loro atlete e i loro atleti, le operatrici e gli operatori a qualsiasi titolo nel contesto sportivo e la cittadinanza di Brindisi e provincia a partecipare.