SVOD (Santu Vitu On Demand) è un progetto sostenuto da Fondazione con il Sud attraverso il “Bando per la mobilità sostenibile al Sud”, risposta ad una richiesta della comunità di San Vito dei Normanni e frutto di importanti momenti di analisi e riflessione sul territorio.

SVOD sarà presentato ufficialmente alla cittadinanza di San Vito dei Normanni (Brindisi) Giovedì 20 Giugno alle ore 18 in Piazza Leonardo Leo, al centro della città, alla presenza delle Istituzioni e dei partner – Associazione “Fratellanza Popolare F. Sardelli”, Cooperativa Nui, Qualcosa di Diverso, Tecnonews, Comune di San Vito dei Normanni ed STP Brindisi – che da più di un anno lavorano in sinergia affinché quella nata come un’idea diventi un efficiente sistema di spostamento, riducendo l’isolamento sociale e facilitando la vita di tanti.

In questa stessa occasione andrà on line il sito ufficiale del progetto e si inizierà a condividere sui social media collegati, riprendendo le idee e i lavori dei ragazzi dell’Istituto Professionale “Morvillo Falcone” con cui si è svolto uno stimolante lavoro di strategia durante i mesi di Gennaio e Febbraio.

Questo è un servizio di trasporto condiviso a chiamata, che vanta un parco mezzi composto da due minivan ibridi da 9 posti e uno elettrico da 8 posti. Le prenotazioni saranno gestite attraverso una piattaforma digitale, integrata da un call center, da cui sarà possibile riservare il proprio viaggio in condivisione per gli spostamenti interni al comune o verso luoghi di interesse collettivo come stazione, aeroporto, scuole e mete turistiche.

FRATELLANZA POPOLARE “F. SARDELLI”

L’Associazione Fratellanza Popolare è l’organizzazione sociale più longeva della comunità di San Vito dei Normanni. Attiva dal 1984, con i suoi 400 soci, è profondamente radicata nel territorio e ad oggi offre servizi di trasporto sociale, sanitario e d’urgenza.

In un’ottica di crescita del territorio è stata ripensata e innovata la mission, volendosi dotare di nuovi mezzi per progettare, in coerenza con i bisogni sociali emergenti, nuovi servizi nel settore della mobilità sostenibile, coniugando il desiderio di garantire un forte impatto sociale sulla comunità con sensibilizzazione, salvaguardia e miglioramento dell’ambiente.