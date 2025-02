Nel corso dell’incontro odierno, tra Regione Puglia e sindacati sulla riconversione polo chimico, abbiamo proposto un patto di corresponsabilità sui modi e sui tempi della transizione e sulle politiche per la messa in sicurezza dei lavoratori.

La trasformazione prevista da Versalis ci obbliga a chiedere garanzie per tutti i livelli occupazionali del territorio interessati dal piano di transizione.

Fondamentale è oggi, indipendentemente dalla data della fermata dell’impianto Craker di Brindisi, un coordinamento ampio e strutturato con tutte le parte sociali chiamate in causa che faccia da garante, grazie anche ad una regia ministeriale, per tutti livelli occupazionali (diretti e indiretti).

Noi chiediamo ad Eni/Versalis un crono programma specifico con date certe e precise e inoltre di accelerare sulla tempistica di realizzazione.

Chiediamo un accelerazione della messa a terra dell’investimento andando nella direzione oggi auspicata da tutti e cioè la garanzia di quella continuità occupazionale di cui il territorio di Brindisi ha estrema necessità, garantendo anche tutto l’indotto di cui società come Eni/Versalis non possono non tenere conto.

Marcello De Marco (CISL)