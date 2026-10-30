La Guardia di Finanza ha sanzionato un automobilista che trasportava passeggeri senza la licenza comunale. Sono in corso accertamenti sui guadagni dell’attività irregolare.

Un automobilista è stato individuato dalla Guardia di Finanza mentre svolgeva servizio di taxi nei pressi del porto senza le autorizzazioni previste. Il controllo rientra nelle attività di vigilanza contro l’abusivismo nel trasporto pubblico non di linea e a tutela degli operatori regolari.

I finanzieri del Comando provinciale hanno intensificato i controlli nell’area portuale durante il transito di turisti e viaggiatori, in particolare quelli provenienti da Grecia e Albania. Nel corso di un accertamento hanno fermato il conducente e verificato che fosse privo della licenza comunale necessaria per esercitare il servizio.

Per la violazione dell’articolo 86 del Codice della Strada è stata elevata una sanzione amministrativa. L’auto utilizzata per il trasporto è stata sottoposta a sequestro amministrativo finalizzato alla confisca e la carta di circolazione è stata ritirata.

Sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire i proventi che l’automobilista avrebbe ricavato dall’attività. L’intervento si inserisce nel più ampio dispositivo di controllo della Guardia di Finanza volto a contrastare le attività irregolari e a tutelare la concorrenza nel settore.