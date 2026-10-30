Lunedì 2 novembre c.a. saranno inaugurati i nuovi Centri di conferimento Formativo della raccolta differenziata, spazi progettati per servire i cittadini, coniugando efficienza nei conferimenti ed educazione ambientale.

Le aree sono interamente recintate, presidiate da personale qualificato e dotate di sistema di videosorveglianza attivo 24 ore su 24, volto a garantire la massima sicurezza e a prevenire conferimenti illeciti.

All’interno gli utenti potranno conferire carta, plastica e metalli, organico e vetro.

La vera novità del centro consiste nella parte “formativa”: la presenza fissa di operatori dedicati permetterà ai cittadini di ricevere informazioni in tempo reale sul corretto conferimento dei materiali, sciogliendo ogni dubbio e promuovendo le buone pratiche del riciclo.

L’Amministrazione Comunale e l’azienda appaltatrice per i servizi di igiene urbana TeknoService S.r.l. invitano la cittadinanza a scoprire questo nuovo servizio e a collaborare attivamente per rendere Brindisi una città sempre più pulita, accogliente e rispettosa dell’ambiente.