Il fenomeno degli incendi di autovetture, che negli ultimi tempi ha interessato il territorio cittadino, ha destato particolare attenzione e preoccupazione nella collettività, anche in considerazione dei potenziali rischi per la pubblica incolumità e dei danni arrecati al patrimonio privato.

Le indagini condotte dalla Squadra mobile di Brindisi, coordinate dalla Procura della Repubblica di Brindisi, hanno consentito di individuare il presunto autore dell’incendio di due autovetture avvenuto nel mese di settembre.

Gli investigatori della Squadra mobile hanno, infatti, dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Brindisi, nei confronti di un uomo ritenuto gravemente sospettato dei reati di incendio, atti persecutori ed evasione.

In particolare, secondo la ricostruzione degli investigatori, il soggetto, cittadino italiano, nell’ambito di una serie di presunte condotte persecutorie ai danni dell’ex compagna, si sarebbe allontanato dalla propria abitazione, dove era sottoposto alla misura della detenzione domiciliare, per appiccare il fuoco all’autovettura della donna, provocando il danneggiamento anche di un secondo veicolo parcheggiato nelle immediate vicinanze.