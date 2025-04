La Teamnetwork Albatro Siracusa si aggiudica la sfida della 25^ giornata della Serie A Gold, superando nella palestra Akradina la Junior Fasano con il punteggio di 33-25.

I siciliani partono forte, complici anche le difficoltà offensive dei biancazzurri, e si portano subito sull’8-1 (12’). I fasanesi però non stanno a guardare, e gradualmente entrano in partita, accorciando con un parziale di 4-0 fino al -3 (9-6 al 22’). Gli ospiti toccano anche il -2 al 25’ (11-9), ma i padroni di casa gestiscono meglio i minuti finali del primo tempo, realizzando un parziale di 3-0 e rientrando negli spogliatoi all’intervallo sul 16-10.

In avvio di ripresa i siracusani raggiungono il +8 al 4’ (19-11) e gestiscono il vantaggio acquisito, arrivando a toccare in seguito anche il +10 (25-15 al 16’). La Junior cerca ugualmente di restare nel match, ma non riesce ad accorciare più il divario oltre le sei reti di differenza (28-22 al 23’), con la gara che si chiude sul 33-25.

Per i campioni d’Italia non resta che l’ultimo incontro da disputare con lo scudetto sul petto, in programma sabato prossimo, 3 maggio, quando nel palazzetto dello sport di contrada Vigna Marina giungerà il Cingoli, appaiato in classifica all’ottavo posto con 20 punti.

“Abbiamo commesso ancora una volta tanti errori, soprattutto dai 7 metri – dichiara coach Domenico Iaia – facendo però quanto preparato in allenamento, per quanto non costanti per tutti i 60 minuti. Ci sono comunque tante attenuanti, tra defezioni, atleti che hanno giocato con una forma non ottimale ed assenza strutturale in rosa di tiratori da fuori. Sicuramente possiamo dire di aver lottato, pur al cospetto di una squadra forte come l’Albatro che ha meritatamente vinto la partita, e soprattutto in difesa abbiamo fatto buone cose…ora puntiamo a chiudere nella migliore maniera possibile il campionato sabato prossimo, e poi la società potrà fare tutte le valutazioni sapendo sicuramente dove e come intervenire per il futuro”.

Tabellino

Teamnetwork Albatro – Junior Fasano 33-25 (16-10 p.t.)

Teamnetwork Albatro: Marino 0, Sciorsci 3, Angiolini 4, Pauloni 2, Fasanelli, De Luca 5, Molina, Vinci 8, Coutinho Braga, Guggino 1, Rodrigues De Matos Santos, Sanek 3, Hermones, Mantisi 1, Karanovic 3, Cavallaro. All.: Mateo Jesus Garralda Larumbe.

Junior Fasano: Sibilio, Guarini, Corcione, Rivan Rodriguez 2, Pugliese 1, Leban, Bllunga, Cantore 4, Marinho Da Cunha 8, Capello Cardozo 6, Neglia, Mizzoni 2, Beorlegui 2, Rubino. All.: Domenico Iaia.

Arbitri: Bocchieri-Scavone

Risultati del 12° turno di ritorno:

Teamnetwork Albatro Siracusa-Junior Fasano 33-25, Secchia Rubiera-Camerano 24-25, Macagi Cingoli-Bozen 34-28, Raimond Sassari-Brixen 36-32, Conversano-Alperia Black Devils Merano 34-39, Sparer Eppan-Publiesse Chiaravalle 34-30, Pressano-Cassano Magnago 28-31.

Classifica:

Teamnetwork Albatro Siracusa 41, Cassano Magnago ed Alperia Black Devils Merano 39, Conversano 38, Raimond Sassari 35, Brixen 28, Bozen 26, Junior Fasano e Macagi Cingoli 20, Sparer Eppan 19, Pressano e Publiesse Chiaravalle 16, Camerano 8, Secchia Rubiera 5.

Prossimo turno (3/05, ore 19):

Junior Fasano-Macagi Cingoli, Publiesse Chiaravalle-Pressano, Alperia Black Devils Merano-Sparer Eppan, Camerano-Raimond Sassari, Bozen-Secchia Rubiera, Cassano Magnago-Teamnetwork Albatro Siracusa, Brixen-Conversano.

UFFICIO STAMPA STAMPA JUNIOR FASANO