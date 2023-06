A stringere tra le mani il trofeo del tennis giovanile sono stati lo spagnolo Oscar Casas Mas e la giapponese Yui Komada, vincitori del torneo di singolare dell’Internazionale Under 14, giunto a conclusione sui campi del Circolo Tennis Brindisi. Si sono disputate nella mattinata di oggi (sabato 10 giugno), le finali maschile e femminile della prestigiosa kermesse targata “Tennis Europe”. Due i match disputati che tra addetti ai lavori ed appassionati hanno richiamato una nutrita presenza di pubblico.

Nel singolare maschile: Oscar Casas Mas (Spagna, ranking TE 535) ha battuto Antonio Di Rubba (Italia, ranking TE 125, testa di serie numero 2) 6-2/2-1, ritiratosi per infortunio, dopo aver vinto in semifinale contro Pshenichny Y. (Kazakistan, ranking TE 98) 6-3/6-4.

Nel singolare femminile: Ran Wakana (Giappone, ranking TE 678) è stata sconfitta da Yui Komada (Giappone, ranking TE 670) 6-0/6-3, dopo aver vinto in semifinale contro Camila Castracani (Italia, ranking TE 1100) 6-0/6-2.

A seguire, come di consueto, si è svolta la cerimonia di premiazione cui hanno partecipato i membri del consiglio direttivo del Circolo, i soci e tutti coloro che hanno collaborato nella realizzazione dell’evento.

«Si conclude oggi la decima edizione di questo bellissimo torneo – ha affermato Paolo Perrone, direttore sportivo del C.T. Brindisi -. Ringrazio tutti i ragazzi per la partecipazione, scusandomi con loro, i tecnici e le famiglie per i disagi legati ai lavori di ristrutturazione del Circolo. Faremo in modo che il prossimo anno possiate tornare qui, in un club nuovo, accogliente, con tutti i comfort necessari. -. È stata una settimana intensa: grazie al direttore del torneo Vito Tarlo, al giudice arbitro Sigismondo Favia e a tutti coloro che hanno lavorato per la buona riuscita dell’evento. Arrivederci al prossimo anno»

«È stato un torneo divertente, molto alto il livello di gioco di tutti i tennisti in gara che hanno espresso davvero un ottimo tennis sia in singolare sia in doppio – ha affermato Vito Tarlo, direttore del torneo -. La vittoria per il secondo anno consecutivo di una ragazza giapponese fa di Brindisi una meta di successo per questa delegazione. Le due finali di oggi si sono rivelate a senso unico, vinte senza intoppi da Casas Mas, già ampiamente in vantaggio sull’avversario ritiratosi per infortunio, da Komada che ha giocato in maniera lineare chiudendo velocemente il match. Siamo molto contenti di aver ospitato nel nostro Circolo tanti giovani atleti, il Tennis Europe Under 14 è una prestigiosa vetrina internazionale e rappresenta ogni anno un momento di scambio e confronto importante».